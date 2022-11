Girona no tancarà l’aparcament de darrere l’Auditori

L’Ajuntament de Girona no preveu tancar l’aparcament situat entre el pont de Fontajau, el riu Ter i l’Auditori de Girona. O almenys no ho farà per aquesta sentència que va imposar el magistrat i que obliga al consistori a tornar a posar els blocs de formigó retirats l’any passat abans de Fires, per disposar de més espais d’aparcament. I és que la disputa per qui és propietat del terreny, si la família Masó Bru o l’Ajuntament, ve de lluny.

L’aparcament de darrere de l’Auditori de Girona tornarà a quedar tancat per ordre judicial Tanmateix, aquesta sentència només analitza la retirada dels blocs que la família havia col·locat el 2019 i, en aquest sentit, el consistori al·lega que aquest dictamen no té en compte que el procés de revocació dels blocs de formigó ja no és vigent. La sentència exposa que «l’administració demandada ha de restituir les quantitats embargades o satisfetes en virtut de l’execució subsidiària que s’hauria executat, havent de conservar els seus efectes la llicència de tancament fins que sigui revocada». L’Ajuntament ha de retornar els diners que havia facturat a la família Masó per l’operació de retirada de les tanques de tot el perímetre del solar, perquè aquests s’havien negat a treure-ho. A banda dels costos del judici, un màxim de 300 euros. En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, exposa que aquesta revocació «ja es va produir» i que, per tant, el terreny «continuarà sent municipal». Per això, el consistori tampoc presentarà sentència, «ja que l’únic que ens suposa a efectes pràctics és retornar l’import del cost de la retirada dels blocs». En aquest cas, l’Ajuntament ha de retornar els diners que havia facturat a la família Masó per l’operació de retirada de les tanques de tot el perímetre del solar -una quantitat que no ha transcendit-, perquè aquests s’havien negat a treure-ho. A banda dels costos del judici, un màxim de 300 euros. «Es tornaran sense cap problema», sentenciava Martí.