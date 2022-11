Les obres de Ballesteries s’allarguen per segon cop

Les obres del carrer de les Ballesteries s’allarguen per segon cop. Avui havia de quedar tapat el sòl del carrer perquè els vehicles poguessin circular amb normalitat després de tres mesos sense poder fer-ho. Això, però, no serà possible, almenys fins dilluns, explica l’Ajuntament de Girona. Serà llavors quan es tornarà a valorar si continua el tall de circulació produït per aquestes obres executades per la companyia elèctrica Endesa.

Aquesta és la segona vegada que es prolonga tot aquest procés iniciat el 29 d’agost. En un primer moment, havia d’acabar just uns dies abans de Fires, però una troballa de restes arqueològiques ho va impedir i el període es va allargar fins al 25 de novembre -avui-. Els treballs dels arqueòlegs van acabar divendres passat, tot i que pel que sembla, l’empresa encarregada no ha pogut completar les obres en el termini establert.

Concretament, Endesa va obrir el sòl per subministrar energia a l’immoble número 19 del carrer de les Ballesteries i al número 3 de la pujada de Sant Feliu. La reforma va començar amb polèmica i controvèrsies, ja que els comerciants i alguns veïns de la zona van demanar que no es realitzessin durant l’estiu, per poder aprofitar la campanya de rebaixes. En un principi, aquestes obres havien de finalitzar abans de Fires, el voltant del 20 d’octubre, perquè els comerços poguessin aprofitar l’afecte de les Festes de Sant Narcís, amb aquell pont llarg entre el 29 d’octubre i l’1 de novembre. No ho van poder fer, ja que la via va continuar tallada. I és que la troballa de restes arqueològiques, un aspecte més que factible a causa de les característiques de la zona, va endarrerir tot el procés. Aquest, havia d’acabar avui, cosa que finalment no es produirà. Tanmateix, sembla que per l’estat en el qual es troba la via i que ja s’ha començat a tapar el sòl, no es tardarà massa a produir-se aquesta reobertura a la circulació, que porta gairebé tres mesos tallada.

Les troballes arqueològiques

Des de fa un temps, totes les intervencions que es fan al subsol de la ciutat ja van associades a un control arqueològic a causa de les altes expectatives de trobar restes. Per això, no va ser cap sorpresa que els treballs per millorar el subministrament elèctric a aquests dos edificis es topessin amb unes restes romanes la segona quinzena d’octubre.

«Feia anys que sabíem que era una zona de molta alta expectativa», detallava la tècnica arqueòloga de la Generalitat, Maribel Fuertes. Fa poc més d’una setmana es van topar amb l’esquelet d’una persona, que va ser exhumat. «No va ser cap sorpresa trobar-lo», apuntava Fuertes, ja que en uns treballs que es van fer a la dècada dels vuitanta a la base de l’església de Sant Feliu s’havia detectat una necròpolis.

En tot cas, la troballa que va fer endarrerir les obres a Endesa va ser la de cinc foses d’emmagatzematge, limitades per un mur. Aquestes, daten de l’ocupació romana a la ciutat, aproximadament, del segle II dC. La troballa s’ha de relacionar amb la que ja es va fer el 2006 a la pujada de Sant Feliu, quan es va detectar una dotzena de foses, i també a la que es va fer el 2019 a la Casa Gómez, enganxada al pont de la princesa, quan se’n van trobar una quinzena. Tot això, manifesta l’existència d’una gran ocupació situada fora la muralla dedicada a la provisió i reserva d’aliments, segurament productes agrícoles, en aquesta zona del barri de Sant Feliu.

Un cop acabada la intervenció, aquests vestigis es tapen amb geotèxtil i s’hi llença sorra neta. Els treballs, acabats divendres passat, «permeten ampliar l’ocupació romana fora de la muralla, que s’hagués perdut», exposava la tècnica de la Generalitat.