L'Hospital Trueta ha talat avui el cedre que, durant dècades, ha presidit l'entrada del centre hospitalari. Segons exposa el centre, l'estiu passat es va trencar una de les branques de l'arbre, de grans dimensions, i tot i no causar cap mal a ningú un estudi d'una empresa especialitzada ha determinat, segons l'estat fisiològic del cedre i el risc associat, que la millor opció per evitar cap incident era talar-lo.

L'accés prop del cedre havia estat tancat des de l'estiu per evitar cap ensurt.

Segons argumenta el Trueta, la decisió de talar l'arbre -que no ha estat del tot ben rebuda entre els ciutadans de la ciutat- ha estat una "solució no volguda però necessària per mantenir l'entorn segur i evitar accidents". Alhora, ha afegit que es plantaran nous arbres de fulla perenne al mateix espai, tan aviat com sigui possible.