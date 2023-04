L'empresa Sorelló ha iniciat aquest matí els treballs de pesca elèctrica per retirar els peixos que hi ha en el tram urbà de Girona. Es fa amb eines que generen un camp elèctric que abarca un màxim de cinc metres i deixa els peixos immobilitzats. Allà, els operaris trien els exòtics dels autòctons. Els exòtics es posen en sac o caixes seques i acaben sacrificats. Els autòctons es posen en recipients amb aigua i es traslladen al riu Ter perquè sobrevisquin.

L'objectiu de la intervenció, demanada per l'Ajuntament i autoritzada per l'ACA, és retirar els peixos que es veuen afectats per la reducció de cabal i les males condicions de l'aigua per la sequera. L'Onyar baixa molt sec i, a més, no rep aportació de la sèquia Monar i això ha reduït molt la quantitat d'aigua que hi ha al tram urbà.

La mateixa actuació es repetirà al maig i al juny.

ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ