El CaixaForum s'endinsa en la figura del compositor Robert Gerhard

CaixaForum Girona acull aquest dilluns (18.00) la tercera sessió del cicle de música In-Edit On Tour, en què el festival internacional de documental musical de Barcelona acosta al centre alguns dels millors documentals que han passat per les diferents edicions. Aquesta tercera sessió està dedicada a Revolutionary Quartet, l'enigma Gerhard, de Xavier Bosch i Josep Badell, premiat com el millor documental nacional de la darrera edició del certamen.

El documental permetrà conèixer la vida del català Robert Gerhard, un dels compositors més rellevants i, alhora, misteriosos del segle XX per la seva condició d'exiliat a Cambridge. Aquest documental —amb el qual ha col·laborat la Fundació la Caixa— recupera la figura d'un autor clau de la música dodecafònica, a més d'un pioner ocult de la música electrònica, fent servir com a fil conductor el Quartet Gerhard, una formació de corda de prestigi internacional que porta el seu nom. Seran presents en la sessió els directors del documental, amb els quals es farà un breu col·loqui.

La darrera sessió del cicle serà el 3 de juny amb la projecció de Les mans d'Alícia, de Verònica Font i Yolanda Olmos, que explica la història d'Alícia de Larrocha, una pianista de qui l'any passat es va celebrar el centenari del naixement. Aquesta sessió inclourà l'actuació especial de la pianista Alba Ventura, que va ser alumna d'Alícia de Larrocha i actualment és la directora de la prestigiosa Acadèmia Marshall, antigament liderada per la mateixa artista.

Un referent en l'univers dels documentals musicals

Després de vint anys apostant pel documental musical, l'In-Edit s'ha consolidat com tot un referent internacional del gènere, amb seus a diferents països. El festival demostra el poder inesgotable de la música per explicar històries que ens ajuden a entendre'ns com a individus i com a societat, en passat i en present, i en clau musical: de l'electrònica al rock clàssic, passant pel reggae, el punk, el flamenc, el jazz, la música clàssica i les propostes més radicalment experimentals.

A més, fruit de la col·laboració de la Fundació la Caixa amb aquest festival, la plataforma CaixaForum+ s'ha convertit en la seu en línia de l'In-Edit, raó per la qual el seu catàleg incorpora actualment una bona selecció de documentals que s'han exhibit en aquest certamen.

Després de passar per Girona, l'In-Edit On Tour continuarà el recorregut fins a arribar, amb els millors documentals que han passat per aquest festival, als centres CaixaForum de les ciutats de Madrid, Sevilla i Palma.