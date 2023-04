Les carpes de l’Onyar de Girona se sacrificaran després d'atordir-les amb electricitat però se salvaran els barbs

El trasllat de peixos del riu Onyar al seu pas per Girona permetrà salvar les espècies autòctones i els barbs però no les carpes, que en estar incloses al llistat d’espècies exòtiques invasores hauran de ser sacrificades, un cop capturades. Tot això malgrat que les carpes són típiques molt típiques a l’Onyar des de fa dècades i formen part del relat de la ciutat com si fossin «locals».

L’actuació es farà la setmana vinent i consistirà en aplicar un sistema de pesca que electrocutarà els peixos del riu per deixar-los estabornits. Els exemplars quedaran flotant i s’haurà de fer una selecció per separar els que es traslladaran al riu Ter per poder garantir que segueixin amb vida dels exòtics que acabaran sacrificats.

L’objectiu de l’Ajuntament és evitar que els exemplars que hi ha a l’Onyar acabin morint per manca d’aigua, en que es coneix com a anòxia. La intenció municipal avançada per Diari de Girona ha causat gran rebombori per saber el destí final de tots els exemplars. Malgrat que el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, va detallar que caldria sacrificar les espècies exòtiques però que es podrien salvar les carpes, , la realitat però és que una normativa estatal obliga a sacrificar tots els peixos exòtics, incloses les carpes, que encara són a la llista d'espècies exòtiques

La llei

El Reial Decret 630/2013, del 2 d’agost, regula i cataloga les espècies exòtiques invasores, inclosa la carpa, que prové de l’Àsia. La Llei 42/2007, del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, diu que les espècies invasores s’han de sacrificar.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat han especificat a aquest diari que els barbs, també molt presents a l’Onyar, «no seran sacrificats». Els peixos, però, que més massivament són en aquest riu segons els rastrejos periòdics efectuats per Associació de Naturalistes de Girona (ANG) són les gambúsies, introduïdes fa dècades per lluitar contra els mosquits. Són petits, però són una de les cent espècies més agressives del planeta pels efectes que causen en l’entorn, ja que són molt depredadors i deixa sense aliment altres animals.

El cas de Sau

El «sacrifici» de les carpes de l’Onyar a Girona no és diferent de les actuacions que s’estan produint en altres punts de Catalunya. El més evident és el que s’està produint al pantà de Sau. En només 9 dies es va capturar 1,3 tones de peixos, tots d’espècies exòtiques i es van sacrificar. En total, es preveu retirar unes 60 tones de peix. Hi ha sobretot, silurs, rutils, carpins, alburns i sandres. L’actuació es fa amb barques i pescadors de la Confraria de Blanes que van capturant els peixos amb xarxes. Des de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) es va indicar que, de tota manera, si els peixos no es treien del pantà acabarien morint per la manca d’aigua.

El cas de Manresa

També hi ha una intervenció similar recent a Manresa. A la capital del Bages es van sacrificar tots els peixos que hi havia al llac del parc de l’Agulla. La companyia Aigües de Manresa va buidar el llac, durant el mes de febrer, per fer-hi obres. L’actuació va topar amb una forta oposició, sobretot d’entitats de pescadors, però no hi va haver més remei que complir la normativa.

Els precedents a Girona

Altres anys que hi ha hagut sequera i altes temperatures, s’ha optat per altres solucions en relació als peixos de l’Onyar, al seu pas per la ciutat de Girona. L’any 2007, quan havien mort uns 400 peixos per anòxia, que provoca manca d’oxigen a l’aigua, l’Ajuntament va col·locar reixes metàl·liques a determinats punts del riu per evitar que els exemplars remuntessin riu amunt fins a zones amb poc cabal. Es van fer operatius similars els anys 2015 i 2016.