Busquen un conductor que ha envestit un ciclista a Girona i ha fugit

Els Mossos d'Esquadra busquen el conductor que aquest matí ha envestit un ciclista i ha fugit quan circulava per Girona.

L'accident de trànsit ha tingut lloc pels volts de dos quarts d'onze del matí al límit de la C-250 amb la GIV-6703, a l'inici de la carretera dels Àngels, segons el Servei Català de Trànsit.

Dos ciclistes circulaven per aquesta via quan un cotxe ha envestit per darrere un dels conductors i després ha fugit.

El ciclista ha caigut de la topada per encalç i ha resultat ferit. Mentre que la dona que anava amb ell és qui ha alertat els serveis d'emergències i no ha resultat afectada.

Arran dels fets a la zona s'ha desplaçat la Policia Municipal de Girona, el SEM i els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART). Els sanitaris han atès el ciclista que ha resultat afectat de poca consideració i l'han evacuat a un centre sanitari.

Vehicle identificat

Els Mossos de Trànsit de la seva banda, s'han fet càrrec de la investigació i de moment, ja tenen el vehicle identificat. Ara caldrà localitzar la persona que el conduïa per depurar responsabilitats, confirmen des del cos policial. L'accident de trànsit s'ha produït en direcció cap a la muntanya dels Àngels, davant d'un restaurant.

Aquesta carretera és de les més utilitzades pels ciclistes i un estudi de la Diputació hi van posar xifres: hi passen més bicicletes que cotxes a la carretera i n'hi circulen almenys 45.000 al llarg dels 365 dies.

Sobretot durant els caps de setmana, més els diumenges. De fet, Trànsit estudia donar prioritat als ciclistes a la carretera dels Àngels, potser els dissabtes el matí, va indicar el director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel el mes de març al Parlament.