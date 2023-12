L’Espai Gironès aposta cada Nadal per fer una aportació a un projecte vinculat a la solidaritat i avui s’ha anunciat que la tretzena campanya solidària de Nadal del centre comercial, que es durà a terme fins al 5 de gener, es destinarà a la Fundació Astrid-21. La presentació de la campanya ha anat a càrrec del gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà; la presidenta de la Fundació Astrid-21, Pilar Albareda; la directora de la Fundació Astrid-21, Sandra Fernández; i el padrí de la campanya solidària de Nadal, l’actor Martí Peraferrer. L’escriptor Josep Maria Fonalleras ha presentat l’acte i ha parlat sobre solidaritat.

El centre comercial ha instal·lat quatre arbres gegants de cartró reciclat i sostenible en un espai de la zona de restauració i per mitjà de diverses activitats s’aniran omplint d’adornaments que penjaran les persones que vulguin col·laborar en la campanya. Es podrà participar escrivint desitjos en estrelles solidàries que es poden aconseguir al Punt d’Informació i que han estat dissenyades pels usuaris de la Fundació. Les donacions per participar són a partir d’1 euro. Un grup d’usuaris de la Fundació Astrid-21 han estat els primers avui a penjar els seus desitjos als arbres de Nadal instal·lats per a la campanya.

Els dies 21 i 22 de desembre, l’actor i padrí de la campanya, Martí Peraferrer, durà a terme a l’Espai Gironès una representació del poema de Nadal de Jose Maria de Segarra, en dues funcions cada dia, a les 18h i a les 19:30h. L’actor Martí Peraferrer convida per mitjà d’aquesta representació a viure una experiència poètica i sensorial, immersiva i de proximitat. Es farà una reserva de places per a les persones que hi estiguin interessades i els donatius també es destinaran a la Fundació.

L’Espai Gironès ha programat, pel 28 de desembre a les 18h a una carpa instal·lada al pàrquing exterior, el musical Peter Pan, un espectacle únic dut a terme per una companyia de teatre inclusiva (Candileja Producciones), on una part dels actors tenen una discapacitat intel·lectual. Es tracta d’un divertit espectacle de 80 minuts. Els donatius són de 3 euros per persona i les entrades ja es poden reservar.

Hi ha també tallers infantils on els més petits podran dissenyar els seus propis guarniments de Nadal, que es poden endur a casa seva i també penjar als arbres solidaris. Es pot participar amb donatius a partir d’1 euro. Els horaris dels tallers són de 16.00h a 20.00h, el 30 de novembre, 1, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 i 21 de desembre; de 11.30h a 13.30h i de 16.00h a 20.00h, el 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener; i de 11.30h a 13.30h, el 24 i 31 de desembre i el 5 de gener

Projecte ‘Aprenem com tu’

La Fundació Astrid-21, entitat que treballa des de fa 35 anys per millorar la qualitat de vida i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional, impulsa diferents projectes i els diners que es recullin es destinaran concretament a Aprenem com tu, un projecte que té com a objectiu que les persones amb necessitats educatives especials rebin una adaptació curricular adient dins l’àmbit acadèmic ordinari d’escoles i instituts. El programa, adreçat a edats entre els 3 i 18 anys, està pensat per atendre la mainada i joves de les comarques gironines amb síndrome de Down o altres discapacitats i també per donar suport a les seves famílies i als professionals dels centres. L’objectiu és afavorir la inclusió dels alumnes i potenciar al màxim la seva autonomia i l’assoliment de coneixements i habilitats.

“Des de l’Espai Gironès sentim una gran satisfacció de poder dur a terme per tretzè any consecutiu la campanya solidària de Nadal i per la gran col·laboració del públic, que fa que sempre hagi estat un èxit. Aquest any es destina a la Fundació Astrid-21, per la que sentim una gran admiració per la gran tasca que ha dut a terme des dels seus inicis a les comarques gironines i els grans resultats que ha aconseguit. Agraïm a l’actor Martí Peraferrer el seu suport i també a l’escriptor Josep Maria Fonalleras la seva presència avui aquí”, ha manifestat el gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà.

“Portem 35 anys treballant per la plena inclusió a la societat de les persones amb discapacitat Intel·lectual, ja que creiem que entre tots hem de construir una societat inclusiva de debò, en la que hi convisquin lliurament totes les persones per molt diverses que siguin. Gràcies a iniciatives com la campanya que impulsa l’Espai Gironès donarem veu i visibilitat a aquesta diversitat, en aquest cas a través del projecte Aprenem com tu”, ha indicat la presidenta de la Fundació Astrid-21, Pilar Albareda.

“Esperem poder seguir col·laborant i formant part d’iniciatives com aquesta, promogudes pel teixit empresarial gironí, que està socialment molt compromès amb la diversitat del nostre territori. La campanya solidària de l’Espai Gironès és un clar exemple d’aquest compromís”, ha afegit la directora de la Fundació Astrid-21, Sandra Fernández.

L’actor i padrí de la campanya, Martí Peraferrer, hi ha afegit: "Si d'alguna cosa serveix la popularitat que ens pot regalar el nostre ofici és per ajudar a donar visibilitat a causes justes, solidàries, properes i reals com les que fa anys que ens proposen des de l’Espai Gironès. Els professionals de la cultura rebem molt de la gent, però per rebre, abans has d'aprendre a donar. Estic content i feliç de retrobar-me amb els amics i amigues de la Fundació Astrid-21. Els protagonistes d’aquest projecte es mereixen tota la nostra atenció i solidaritat”.

L’escriptor Josep Maria Fonalleras, durant la presentació de l’acte, ha fet referència a l’empatia i ha fet esment al poema "Musée des Beaux Arts", de W.H. Auden, que parla de la caiguda d'Ícar (on ningú veu el patiment de qui cau) i sobre la solidaritat durant la pandèmia lligada a una reflexió del filòsof Umberto Eco sobre els vells de la tribu.

Els dies 3, 6, 8, 17, 24 i 31 de desembre i el 7 de gener el centre comercial estarà obert. Del 2 al 23 de desembre, de 17:30h a 19:30h i el 24 de desembre d’11:30h a 13:30h, es podrà participar en el Tió de Nadal. Els dies 27,28, 29 i 30 de desembre i el 2,3 i 4 de gener, de 17:30h a 20h, i el 31 de desembre i 5 de gener, d’11:30h a 14h, el Patge Reial estarà present al centre comercial. El 3 de gener, de 10h a 14h, hi haurà un bus al pàrquing exterior per poder donar sang al Banc de Sang i Teixits