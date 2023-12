Oriol Mas (director de Girona FM): «Volem córrer la ciutat i oferir un producte dinàmic i actualitzat»

Oriol Mas va assumir el càrrec de director de la ràdio municipal, Girona FM, l’1 de setembre. Llicenciat en Comunicació Audiovisual a la UAB, té experiència al camp de la ràdio i en el món del periodisme. Va començar a Ràdio Palamós i també va passar per Ràdio Costa Brava. A més, va treballar a El Punt Avui i va ser cap d’informatius de TV Girona. Des de 2016 va ser coordinador de l’Oficina de Comunicació de l’Ajuntament de Girona, un càrrec d‘assessor lligat a l’àrea d’alcaldia de Marta Madrenas.

Fa uns mesos que ha començat. Què ha fet fins ara?

De mica en mica anar aplicant el projecte que vaig presentar en el procés selectiu, que és a quatre anys vista i vol una feina progressiva. D’entrada m’he hagut d’habituar al mitjà, tot i que vaig començar la meva trajectòria fent ràdio. Llavors he començat a aplicar el projecte, amb canvis a la programació. Més programes, potenciar els informatius o entrevistes és el que s’ha fet aquests mesos. S’ha definit una graella que doni sortia als objectius que té l’emissora i l’Ajuntament.

Quan arribes, però, que és el primer que va fer?

El primer va ser la programació. Som una ràdio i el més important és allò que transmetem a l’audiència. Hem d’oferir un producte dinàmic i que estigui al dia i que l’oient sàpiga que quan posa Girona FM es parla de Girona. Aquest era l’objectiu principal. Anar-nos fent un lloc com a mitjà de referència a la ciutat.

I alguns altres objectius?

Sí, alguns més vinculats a la gestió i que volen un temps. No és una emissora privada i hi ha coses de gestió que s’han de fer, com les condicions de l’emissió, el producte que fem o el que s’ha de millorar a nivell tècnic, tant material com d’estudis, entre d’altres. S’han de posar objectius que s’han d’anar treballant per aconseguir-los.

I en l'àmbit digital hi ha d'haver millores?

La millora de la distribució digital dels continguts ha estat un tema prioritari. Avui dia la ràdio s’escolta de moltes maneres. La distribució via pòdcast creix i calia que els continguts que fem siguin fàcils de trobar pels oients. També hem obert perfil a Spotify. Hem de compatibilitzar l’emissió analògica amb la digital.

Quines són les línies generals del projecte?

Consolidar la funció de servei públic trobant la manera de disposar de nous recursos per ampliar els continguts. Tot i que abans hi havia uns predecessors, el servei de la ràdio municipal és molt nou, amb la pandèmia pel mig. S’ha de consolidar a la ciutat per ser un mitjà de referència, i consolidar també la part més tècnica.

Com es fa això de fer conèixer la ràdio a la ciutat?

Amb una feina de formigueta. És a dir, amb el treball diari amb la gent que ve o ens situa, fent uns bons continguts. Si fas bons continguts, la gent s’acostuma a sentir-te. I també ser més presents al carrer, sigui amb espais de difusió i fent més programació a diferents llocs de Girona.

Preveu també un canvi d'ubicació?

S’ha de mirar. S’han de consolidar uns estudis més adaptats al que és una emissora de ràdio a nivell tècnic. S’ha de valorar en els propers mesos i s’ha de definir a on volem que sigui la ràdio municipal. Hem d’establir quina és la millor opció a anys vista. Som Ajuntament i les coses de l’administració requereixen uns tempos, el que sí que s’ha de prendre és una decisió de forma ràpida.

Va començant fent ràdio. Com ha evolucionat?

Ha evolucionat, sobretot, la distribució dels continguts. El pòdcast ho ha canviat tot. No tant la manera de fer ràdio, però ha canviat l’oferta, que s’ha multiplicat gràcies a la distribució digital i poder-ho fer de forma pròpia.

Ara fa altres tasques. Però es veu fent algun programa?

M’agradaria fer alguna cosa. Ara hi ha més urgències de gestió, on centro els esforços. Un cop pugui, sí que tinc ganes de fer alguna cosa. Sempre m’ha agradat fer ràdio.

Quan es va fer el procés de selecció vostè estava d’assessor de comunicació de l’alcaldessa Marta Madrenas. Com ho va viure?

Amb tranquil·litat. Era un lloc públic i es va presentar més gent. L’administració és molt transparent i amb igualtat d’oportunitats per tothom. Em vaig dedicar a fer el millor projecte possible i també tinc una trajectòria en el sector del periodisme. La feina que vaig fer a l’Ajuntament amb l’alcaldessa Marta Madrenas la vaig fer com a professional.