L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis engega la campanya “1 litre menys=1 litre més”, en la qual regalarà una galleda als veïns del municipi per conscienciar de la importància de l’estalvi d’aigua.

Segons el consistori, esperar que l’aigua de la dutxa s’escalfi suposa una gran despesa. Per aquest motiu, regala una galleda perquè es reculli aquesta aigua freda per evitar que es perdi. La proposta ésaprofitar-la per regar, per fregar, per tirar al vàter, etcètera.

Es podrà recollir la galleda a l’Espai a les Persones fins a exhaurir existències.