Set escoles arriben a la final del Concurs de Retòrica

Sis escoles de Salt i una de Girona han participat aquesta setmana a la desena edició de la final del Concurs de Retòrica de centres educatius del Gironès, a l’auditori de la Coma Cros. Hi havia alumnes de sisè de primària de Les Deveses, La Farga, Col·legi FEDAC, el Pla de Salt, Col·legi Escola Pia i l’escola Silvestre Santaló de Salt i el Col·legi Sagrada Família de Girona han omplert l’auditori de la Coma Cros per seguir les evolucions de la final de retòrica. Els temes dels debats han estat la necessitat o no de regular l’ús dels mòbils, si els patinets han de tenir un ús lliure, si s’ha de mantenir la segregació de gènere en els esports o si la setmana laboral ha de passar a ser de 4 dies.