Els infants de Girona es converteixen en autèntics manaies per un dia

La Setmana Santa ja és a prop i a Girona fa uns dies que se celebren actes que es fan diferents actes per commemorar, com cada any, l’entrada de Jesucrist a Jerusalem, la seva mort a la creu i la posterior resurrecció. Aquesta tarda ha estat el torn de l’assaig per a infants organitzat per la confraria Jesús Crucificat-Manaies de Girona, en un recorregut que ha començat a la plaça dels Jurats.

Fins allà es s'han desplaçat una quarantena de nens que van fer un recorregut per diferents carrers del Barri Vell i, per un dia, es van sentir manaies. No s'han vestit amb aquelles vestimentes típiques de romans, però sí que han agafat una llança i l'han fet moure d’una forma similar com ho fan els membres de la confraria que encapçala la processó del Sant Enterrament.

En paral·lel dijous es va inaugurar l’Exposanta, a l’església dels Dolors. L’exposició, que presenta els diferents passos de Setmana Santa que porten les confraries de Girona, es podrà veure fins dijous.