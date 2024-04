Vídeo: Una baralla en un bar de Salt acaba amb un home ebri detingut per agredir els Mossos

Una baralla a la terrassa d'un dels bars del carrer del President Francesc Macià de Salt va acabar dissabte amb un detingut.

Això va succeir cap a les vuit del vespre quan la policia va rebre l'avís que hi havia un home que es mostrava molt agressiu i estava molestant els clients d'un establiment d'aquest carrer del barri de la Massana.

Els Mossos d'Esquadra es van desplaçar a la zona i van trobar-se amb una baralla entre algunes persones que presentaven clars símptomes d'anar molt beguts.

Els agents van mediar i un d'aquests individus, el que havia començat l'actuació, va empentar els agents. Arran dels fets i veient la resistència que mostrava i l'agressió, va acabar detingut com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. L'arrestat té 27 anys.

"Fake news"

El succés va ser gravat en vídeo per alguns veïns de la zona i es va difondre durant el cap de setmana per diversos comptes a a les xarxes socials amb informació totalment falsa, com confirma la policia. En diversos comptes circulava que hi havia hagut un apunyalament múltiple, fet totalment fals.

Les imatges del vídeo que es va fer viral corresponen a la detenció de dissabte de l'home begut pels fets del bar la Massana. La informació falsa va córrer tan ràpidament que fins i tot van arribar a desmentir-la des de l'Associació de Veïns del mateix barri, la Policia Local i l'ajuntament de Salt.