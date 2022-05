Demà no viurem igual que avui

Consumirem menys electricitat

El sector residencial consumeix actualment a Espanya el 17% de tota l’energia final i el 25% de l’electricitat. Per tant, si l'objectiu és reduir el consum energètic i les emissions que genera, en aquest àmbit hi ha molt de terreny per recórrer. El canvi ha de venir per una via doble: un consum més conscient per part de la ciutadania i la posada en marxa de tot tipus de mesures d'eficiència energètica als habitatges.

Aquí entrarien en joc tant la substitució dels vells electrodomèstics com obres de rehabilitació que permetin la millora de l'aïllament. També el canvi de les velles finestres o la instal·lació de sistemes de climatització més eficients, com l'aerotèrmia. Els fons europeus inclouen una partida de 58,2 milions d'euros per dur a terme actuacions d'eficiència energètica als habitatges i a les comunitats.

