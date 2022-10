El doble estalvi de les empreses que compten amb plaques solars: econòmic i ambiental

Davant la pujada del preu de l’energia, l’energia solar ofereix a les companyies un respir en la factura i ajuda a reduir el seu impacte ambiental. Els fons europeus i l’assessorament de BBVA fan que la transició energètica sigui ara més senzilla i econòmica

Per: Víctor Fuser

Els costos energètics s’han disparat i això, sens dubte, té una repercussió directa sobre els balanços de les petites i mitjanes empreses, que en molts casos veuen com les seves factures s’estan multiplicant per dos. De fet, una enquesta elaborada per la patronal Pimec assenyala que el pes de la despesa energètica sobre el total d’ingressos s’ha triplicat en a penes dos anys, passant del 5,8% al 15%. I això suposa un nou element de preocupació per a qualsevol petit empresari.

No obstant, existeix una mesura eficaç que pot ajudar a pal·liar aquest increment: la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les instal·lacions de fàbriques, naus industrials i seus corporatives. Una acció que, a més, permet reduir l’impacte ambiental, contribuir a la reducció d’emissions contaminants i vincular el nom de la companyia a un compromís real amb la sostenibilitat. Dues empreses catalanes d’àmbits molt diferents, TPC Cocinas i Subitur Transports, expliquen en aquest vídeo la seva aposta per l’energia solar i els beneficis que ja estan obtenint:

L’arribada dels fons europeus Next Generation fa que, més enllà de la conjuntura econòmica, aquest sigui el moment ideal perquè una empresa faci el pas cap a l’autoconsum d’energies renovables. En aquest sentit, les ajudes previstes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència contemplen la subvenció d’entre el 15% i el 45% del cost de les obres en el cas d’empreses. I això inclou la inversió en equips i materials, l’obra civil, els equipaments, els sistemes de gestió i monitorització, la redacció de projectes i la direcció facultativa.

Assessorament per a la transició energètica

A més, entitats com BBVA s’han posat mans a l’obra per acompanyar els seus clientes en el procés de transició energètica. Una cosa que suposa, entre moltes altres, resoldre dubtes i aclarir els passos a seguir. “Un dels elements que detectem en la nostra relació diària amb les empreses és que hi ha una gran necessitat d’assessorament en l’àmbit de la sostenibilitat per poder portar a terme els seus projectes”, explica Daniel Bueno, gestor de Finançament Sostenible BBVA Catalunya.

Per això, l’entitat ofereix a les companyies una solució integral per fer el salt a l’autoconsum energètic, que va des del disseny fins a l’execució del projecte. “Oferim una solució clau en mà, a través dels nostres socis estratègics, que facilita a l’empresa dades clau, com el càlcul de la inversió necessària i l’estalvi que li suposaria a nivell de consum, a més del coneixement dels tràmits que són necessaris per accedir als Fons Next Generation”, detalla Bueno. A tot això s’hi afegeix el finançament necessari per anticipar la subvenció, així com per completar la resta de la inversió fins al 100%.

Un acompanyament que, sens dubte, agrairan unes empreses que estan cada vegada més convençudes de la necessitat d’aplicar mesures d’eficiència i estalvi. “De la mateixa manera que la pandèmia va accelerar la transformació digital de les pimes, constatem que les petites i mitjanes empreses manifesten la seva aposta decidida per la transició energètica”, va revelar el president de PIMEC, Antoni Cañete, en la presentació de l’enquesta ‘L’impacte de la crisi energètica en les pimes’.

Segons aquest informe, el 80% de les empreses han portat a terme actuacions per reduir el consum energètic, malgrat que la majoria són de baix impacte, com per exemple la il·luminació LED. Per anar un pas més enllà, PIMEC demana posar el focus en els Fons Next Generation com una de les “palanques clau per produir aquest canvi”.

Pioners en la instal·lació de plaques fotovoltaiques

L’experiència de les empreses que ja han apostat per l’autoconsum elèctric mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques demostra que val la pena la inversió inicial. TPC Cocinas es dedica des de fa més de 40 anys a la fabricació i distribució de mobiliari de cuina i han sigut pioners en l’autoconsum mitjançant plaques solars fotovoltaiques. “Fa 10 anys que vam decidir instal·lar-les, no tant per costos econòmics o imatge, sinó per principis”, comenta Toni Galván, responsable d’Operacions de la companyia.

Actualment disposen de tres centrals fotovoltaiques instal·lades a les seves seus de Parets del Vallès, Canovelles i Bigues i Riells, amb una potència de 300 kw que generen una mitjana anual de 450.000 kw. “Això ens permet produir entre el 30% i el 40% de l’energia que consumim amb la nostra activitat i estalviar 112 tones d’emissions de CO 2 a l’any, cosa que equivaldria a plantar 675 arbres. A més, la resta d’energia que consumim procedeix de fonts 100% renovables”, afegeix Galván. Tot plegat els permet guanyar tant en sostenibilitat com en rendibilitat econòmica i independència energètica, especialment en un moment com l’actual.

La renovació de les instal·lacions corporatives o el canvi de seu sol ser una bona oportunitat per instal·lar plaques fotovoltaiques, i això és el que van fer des de Subitur Transports, aprofitant l’assessorament de BBVA i les ajudes europees disponibles, que ja han tramitat. “Aquest any ens hem traslladat a unes noves instal·lacions per potenciar l’activitat logística i hem aprofitat per invertir en una instal·lació d’energia solar, tant per aportar el nostre gra de sorra a nivell mediambiental com per fer front a l’increment del cost de l’electricitat”, apunta Jordi Subirats, CEO de l’empresa.

Això els permet cobrir part de la despesa energètica de les instal·lacions, sobretot de càrrega dels carretons elèctrics que usen per traslladar les mercaderies del magatzem als camions. “I l’any que ve instal·larem cambres frigorífiques, per tant les plaques ens ajudaran a reduir la despesa d’electricitat”, afegeix. En aquest sentit, un altre dels avantatges de l’autoconsum és que les despeses són més controlables i es protegeixen dels vaivens que està experimentant últimament el mercat elèctric. D’aquesta manera, les fonts renovables no només aporten un doble estalvi econòmic i mediambiental, sinó també un plus de tranquil·litat.