Test d’estiu: Saps com pots ser més sostenible?

Respon aquest qüestionari des de la gandula o a l’ombra d’un bon arbre i descobreix si coneixes totes les eines per reduir el teu impacte ambiental

Per: Redacció

A l’agost, el temps s’alenteix i les bateries es recarreguen a poc a poc. Temps de relax, d’oci, de para-sol i banys al mar, de converses fins a altes hores de la nit… Però també temps de reflexió, de balanç i bons propòsits per al setembre.

Per això, les vacances són un bon moment per autoavaluar-se i, per fer-ho, res millor que un bon test d’estiu. ¿Saps com ser més sostenible? I, sobretot, ¿saps les eines disponibles per aconseguir-ho? Respon aquestes preguntes i esbrina-ho:

Sigui quin sigui el resultat, l’important és que existeixi el compromís de seguir reduint el nostre impacte ambiental dia a dia, sense voler canviar-ho tot de cop, però sense renunciar a anar fent passos endavant. BBVA té la voluntat d’informar, acompanyar i finançar tots aquells projectes que puguin suposar una millora per al medi ambient i que, a més, puguin beneficiar-se dels fons europeus Next Generation.

Hi ha molts llocs per on començar. Primerament, sent conscients que necessitem canviar per construir un futur millor. I una bona manera de començar aquesta transformació és sent més eficients per consumir menys energia a casa, apostar per la digitalització o canviar el cotxe vell per un vehicle elèctric per promoure una mobilitat més sostenible. Sumant esforços individuals aconseguirem abordar el gran repte col·lectiu: frenar el canvi climàtic.