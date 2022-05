La venda de bicis es dispara un 41% a Espanya en tan sols cinc anys

L’augment d’unitats elèctriques compensa la lleugera caiguda de les urbanes. Cada vegada hi ha més gent que aposta per la bici, tant per a l’oci com per a la mobilitat diària

La venda de bicicletes a Espanya ha crescut un 41% des del 2015. Per segon any consecutiu, s’ha superat el milió i mig d’unitats despatxades en comerços, a les quals caldria afegir les desenes de milers adquirides al mercat de segona mà. Les de muntanya continuen liderant la demanda, però el creixement de les elèctriques, un 5% només en un any, reflecteix el camí pel qual avança la mobilitat sostenible i activa. Tot, malgrat que és un sector sense gairebé ajudes públiques i que moltes ciutats segueixen mig nues en matèria d’infraestructura ciclista.

Les dades s’extreuen de l’estudi que acaba de fer públic l’Associació de Marques i Bicicletes d’Espanya (AMBE), que realitza aquest informe en col·laboració amb Cofidis. La facturació total del sector el 2021 (inclou bicis i tota mena de complements) va ser de 2.888 milions d’euros, un 10,76% més que el 2020 i el doble que el 2015. Quant a bicis, l’any passat en van sortir de les botigues 1.571.368 unitats, 6.000 més que en exercici anterior i 470.000 més que el 2015. Les bicis amb bateria suposaven l’1% del total el 2013, mentre que avui ja són el 14,2%, fet que influeix molt en el capital d’aquest sector. El preu mitjà, de fet, acaricia els 1.000 euros (984 €), en bona part pels 2.861 euros de mitjana que costa una bici assistida, però també pels models de carretera (2.303 €) i l’enlairament de les gravel, que han crescut més del 50% i no són precisament barates (1.116 €).

Usuaris del Bicing circulen per la plaça Francesc Macià / RICARD CUGAT.

Crida l’atenció la davallada de les bicis urbanes (cauen un 12%), però a ningú se li escapa que les metròpolis tenen més ciclistes que mai, així que l’explicació, en qualsevol cas, és en el trànsit cap a les bicicletes elèctriques. Se’n van vendre 223.561 unitats, un 5,1% més que el 2021 i gairebé sis vegades més que el 2016. Inquieta, no obstant, i allà no hi ha una sola explicació lògica, la davallada de vendes (-8,6%) de les bicis per a nens. Pot ser que alguns les rebin directament amb bateria, o que prefereixin patinets, o que se saltin el tràmit de la petita i es passin directament a la de muntanya. O pot ser, simplement, que s’imposa la segona mà quan saps que aquesta bicicleta se li quedarà petita de seguida.

Més botigues

Totes aquestes xifres tenen una plasmació també laboral, amb 362 empreses, 180 fabricants nacionals i 3.028 botigues de venda al públic (47 més el 2021). Totes aquestes xifres superen les del 2020, però no les de cinc anys enrere. En l’informe realitzat el 2016 també per AMBE s’estimava que el 45% de les companyies que es dediquen al sector del ciclisme són a Catalunya, mentre que el 18% són a la Comunitat de Madrid i el País Basc i el País Valencià ostenten un 9% cada una. Segons l’informe, el sector de la bicicleta ocupa 23.221 persones, el 27,73% de tots els treballadors dels diferents gremis d’articles esportius.

La bicicleta, en resum, sembla gaudir de molt bona salut en totes les seves facetes. En la lúdica i esportiva, amb les de muntanya disparades gràcies a la passió per la natura que va acompanyar la covid. I en la vinculada a la mobilitat obligada, la de feina o estudis, amb cada vegada més ciutadans apostant per la bicicleta per moure’s per ciutats i pobles, on cada vegada hi ha més sensibilitat a l’hora de dotar d’infraestructura els ciclistes. El creixement de les elèctriques podria haver sigut molt superior si les botigues no haguessin tingut seriosos problemes de subministrament i falta d’estoc. Una altra dada tranquil·litzadora per al gremi és la confiança que es diposita en la gent que en sap, ja que gairebé el 85% de les compres de bicicleta es van realitzar en comerços especialitzats.