Com combatre la calor sense generar més consum elèctric

Durant els mesos més calorosos de l’any, aquestes són algunes tècniques per lidiar amb les altes temperatures sense recórrer al consum elèctric i reduir les emissions de CO2

Des de mitjans del segle XX, el canvi climàtic és responsable de la imparable pujada de les temperatures al planeta. Tant és així, que les onades de calor s’han convertit en una constant els últims anys i, segons l’Aemet, l’episodi càlid d’aquest estiu se situa entre els tres pitjors des del 1976.

Per lidiar amb les altes temperatures i aconseguir un ambient més confortable a les vivendes, al llarg d’aquests mesos consumim més electricitat a través dels diferents aparells de refrigeració. Com a conseqüència, emetem més quantitat de diòxid de carboni (C02) a l’atmosfera, augmentem la petjada de carboni i afavorim l’escalfament global. Un cercle viciós que sembla no tenir final i pel qual, segons reflecteixen les dades d’Eurostat, avui consumim el doble d’aire condicionat que el 1979 per mantenir una temperatura agradable a les llars.

L’alternativa al consum elèctric

A títol personal, hi ha diferents tècniques i procediments alternatius amb què es pot reduir la temperatura interior a les vivendes sense incrementar el consum elèctric. Per exemple, petits canvis en la nostra rutina com mantenir les persianes abaixades durant les hores en què els rajos de sol incideixen d’una forma més agressiva o instal·lar tendals poden reduir un 10% el consum elèctric (i la factura de la llum). Una altra alternativa és optar per la ventilació encreuada a primera o última hora del dia, la forma més clàssica per generar corrent i augmentar la sensació de confort. És tan simple com obrir finestres de costats oposats de l’espai que es vol ventilar per generar corrents d’aire. També, instal·lar finestres aïllants o dobles finestres per mantenir el domicili protegit del vaivé de les temperatures o utilitzar ventiladors –el consum dels quals és molt menor– si la calor no és excessivament sufocant.

Però d’una forma global i integral, també podem optar per canvis més significatius en l’estructura, arquitectura i disseny dels edificis per reduir notòriament el consum elèctric. El procediment més eficaç és el sistema d’aïllament tèrmic exterior, conegut com a SATE, un revestiment de la façana amb què mantenir la temperatura interior aïllada de l’exterior gràcies al qual reduirem fins a un 30% la pèrdua d’energia a les vivendes. A més, hi ha altres tècniques com utilitzar el terrat per a la captació d’energia solar, la implantació de sistemes de domòtica o substituir la il·luminació tradicional de l’edifici per leds.

Una solució ‘clau en mà’.

Els edificis espanyols es posicionen com un dels parcs residencials més obsolets d’Europa: dels nou milions d’edificis de vivendes, el 81% tenen una qualificació entre la E i la G (poc eficient). La rehabilitació energètica és un dels punts clau per complir un dels compromisos de l’Acord de París i aconseguir la neutralitat climàtica per al 2050, per això apostar per energies renovables i modernitzar el parc immobiliari s’ha convertit en una necessitat en el camí cap a la independència energètica. El sistema d’aïllament tèrmic exterior, conegut com a SATE, és un revestiment de la façana amb què mantenir la temperatura interior aïllada de l’exterior gràcies al qual reduirem fins a un 30% la pèrdua d’energia a les vivendes.

BBVA facilita als seus clients un servei ‘clau en mà’ amb la missió d’acompanyar-los en el procés de rehabilitació dels seus edificis. Aquest servei engloba des de la recerca i la tramitació de les subvencions fins al finançament per portar a terme les obres pertinents. Així, per exemple, l’entitat compta amb un producte de finançament exclusiu perquè les comunitats de propietaris puguin emprendre les reformes necessàries per aconseguir més eficiència energètica, com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, el canvi de les calderes centrals, la substitució de portes i finestres per materials més aïllants o la millora d’accessibilitat de les vivendes. BBVA també ofereix un servei per a la gestió i tramitació de les ajudes i subvencions a través de MINSAIT. A més a més, amb la missió de recolzar els clients, l’entitat disposa de solucions de finançament específiques per a l’avançament de la subvenció concedida o per finançar aquella part de la inversió no coberta per l’ajuda rebuda.