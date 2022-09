¿Em compro un cotxe elèctric?

Si avui dia t’estàs plantejant canviar de cotxe, segurament estudies la idea d’adquirir-ne un d’elèctric, però et sorgeixen molts dubtes. Amb aquesta guia i el comparador de cotxes de BBVA t’ajudarem a resoldre’ls i a prendre la millor decisió.

L’elecció d’un cotxe no és una feina fàcil. Si anys enrere el dubte era gasolina o dièsel, avui els fabricants de vehicles ofereixen diferents opcions als motors de combustió interna. Es busquen alternatives al petroli que competeixin amb les mateixes característiques de velocitat, potència, rendibilitat i, ara, amb la variant de ser respectuosos amb el medi ambient. Per això, guanyen terreny els models de baixes emissions, principalment motors híbrids i elèctrics.

Gairebé totes les firmes estan apostant per aquest tipus de vehicles i no hi ha dubte que el futur de la mobilitat serà elèctric. De fet, a partir del 2035 els fabricants d’automòbils no podran vendre cotxes de combustió. El Parlament Europeu ha aprovat aquesta mesura com a part de la política de descarbonització, amb l’objectiu d’arribar a la neutralitat climàtica el 2050. Llavors, ¿ha arribat el moment de passar al cotxe elèctric?, ¿quins són els punts al seu favor?, ¿quina autonomia tenen?, ¿realment són més cars que un cotxe de combustió?, ¿és una inversió rendible? Aquí tenim algunes de les respostes per ajudar-vos en la vostra decisió.

Estalvi i sostenibilitat

Parlar de mobilitat elèctrica és fer-ho d’estalvi i sostenibilitat. Un dels avantatges més notables del cotxe elèctric és que no necessita carburants i té un baix cost de càrrega. La seva bateria es recarrega directament a través de la xarxa i tot i que la despesa dependrà en gran manera del model de cotxe i el punt de recàrrega, les estimacions indiquen que realitzar un recorregut de 100 km amb un cotxe d’elèctric costaria menys de 2 €. Amb un de gasolina el preu es multiplicaria almenys per cinc. A més, al no emetre gasos amb efecte hivernacle contribueixen a la cura del planeta.

Un cotxe elèctric no té embragatge, ni oli, ni filtres, ni corretges de distribució... Per la qual cosa amb prou feines necessita reparacions i el seu manteniment és gairebé inexistent.

Són cotxes silenciosos, confortables i fàcils de conduir. El conductor d’un vehicle elèctric gaudeix de la possibilitat d’aparcar en certes places reservades, fer-ho sense pagar a la zona blava (ORA) i de circular per alguns carrils especials sense importar el nombre d’ocupants, així com d’accedir sense restriccions a les zones de baixes emissions d’algunes ciutats.

A més, és l’automòbil més eficient des del punt de vista fiscal ja que queden exempts de pagar l’impost de matriculació, paguen menys impost de circulació -el descompte arriba fins al 75%-, és possible deduir-se fins al 100% de l’IVA i gaudir de reduccions i deduccions en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Autonomia i recàrregues

Els cotxes elèctrics estan especialment indicats per a conductors urbans, tot i que les noves generacions ja tenen una autonomia que va entre els 250 i els 600 km amb cada recàrrega.

La càrrega de la bateria pot fer-se a casa o en un punt de recàrrega de la xarxa pública. Segons dades de l’últim Baròmetre d’Electromobilitat d’ANFAC, associació espanyola que representa els fabricants d’automòbils, al nostre país hi ha actualment més de 15.700 punts de recàrrega públics. Encara estem per sota de la mitjana europea, però el desenvolupament de la infraestructura de recàrrega no s’atura i es continua treballant per impulsar l’electrificació de la mobilitat i arribar als 340.000 punts de recàrrega el 2030 en línia amb els objectius plantejats per PNIEC.

¿Més car o més barat que un cotxe de combustió?

Fa uns quants anys els models de cotxes elèctrics eren molt cars i l’oferta limitada, però el mercat està canviant i la indústria continua buscant fórmules per abaratir costos i abaixar els preus. Avui dia ja és possible trobar models elèctrics amb preus molt competitius, entorn dels 30.000 euros, per la qual cosa la bretxa de preus entre aquests vehicles i els seus homòlegs de combustió és cada vegada més petita. Això sense comptar les ajudes a la compra, que poden arribar als 8.000 euros, gràcies al Pla Moves III de mobilitat sostenible impulsat pel Govern i el descompte addicional dels concessionaris. Amb aquest pla, que s’emmarca dins dels fons europeus Next Generation EU (NGEU), el Govern preveu repartir un total de 400 milions d’euros, ampliables a 800, en ajudes directes per a la compra de vehicles elèctrics i híbrids i, també, la instal·lació de punts de recàrrega.

A més, el vehicle elèctric comença a ser rendible ben aviat com es pot comprovar al comparador de cotxes de BBVA, inclòs dins de la seva eina «Valora Cotxes» i accessible des de l’app en la nova funcionalitat «Els meus cotxes». El comparador mostra el preu d’un vehicle de gasolina davant d’un d’elèctric, així com les despeses associades a cada un d’aquests durant un any. Després de categoritzar els moviments i fer la simulació, es veu com la diferència de preu inicial desapareix en aproximadament tres o quatre anys considerant l’estalvi en combustible i manteniment. I a partir d’allà, l’estalvi respecte als motors de combustió s’acumula any rere any (estalvis per sobre dels 1.000 euros anuals).

La nova funcionalitat de BBVA ofereix informació molt completa sobre el Pla Moves, el Programa d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible, i com beneficiar-se fins al desembre del 2023 de les seves ajudes. També ofereix la possibilitat, si el client ho desitja, de sol·licitar un préstec per poder comprar el vehicle elèctric. L’entitat compta amb un producte específic, el Préstec Cotxe Ecològic, que contempla entre 3.000 i 75.000 euros de finançament per passar a la mobilitat sostenible i formar part activa en aquesta revolució verda del transport.

El comparador de cotxes de BBVA, accessible des de l'app del banc, permet saber si el vehicle elèctric acaba sent la millor opció de compra en funció del temps i l'ús que se li donarà.

Cotxe benzina vs. Cotxe elèctric

DESPESA INICIAL Cotxe benzina vs. Cotxe elèctric Preu de compra 21.600 € 34.210 € Ajuts a la compra 0 € 8.000 € Impostos 1.750 € 0 € Instal·lació punt de recàrrega 0 € 1.500 € TOTAL 23.340 € 27.710 €