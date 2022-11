Un any més, celebrem la Jornada de l’Església Diocesana, la diada de Germanor. És un bon moment per, sobretot, donar gràcies. Cal donar gràcies a totes les persones que, amb la seva pregària, el seu temps, les seves qualitats i el seu suport econòmic, fan de l’Església una llar per a tothom. Especialment, doncs, donem gràcies a la multitud de cristians compromesos, a la nostra diòcesi, amb les seves comunitats, amb tots els germans, i amb un servei fratern a tota la societat. No són moments fàcils, però precisament per això l’Església ha de seguir anunciant, amb més força i valentia encara, el missatge de la Bona Nova arreu.

«Gràcies per tant». Aquest és el lema de la campanya d’enguany en aquesta jornada. És una actitud d’agraïment –a voltes, ben revolucionària– que ens porta a reconèixer l’esforç de totes les persones que donen vida als centenars de parròquies, comunitats, delegacions, moviments i grups de la nostra Diòcesi de Girona, i que fan de la seva generositat, col·laboració i voluntariat un acte d’entrega als germans, especialment als qui més ho necessiten. Són tantes les generacions que ens han permès arribar fins aquí... Són tantes les persones que desinteressadament han posat el seu gra de sorra per fer d’aquest món un lloc més digne... Som una família, i certament estem cridats a la corresponsabilitat. Això implica, també, l’àmbit econòmic. Perquè sovint no som prou conscients que per mantenir tota la gran tasca que duem a terme com a Església són necessaris molts recursos econòmics. Les coses no funcionen soles. És per aquest motiu que, en ocasió de la diada de Germanor, fem un acte de transparència i fem públiques les nostres dades diocesanes –l’activitat celebrativa, pastoral, evangelitzadora, educativa, caritativa i assistencial–, i també la manera com ho fem possible econòmicament. Tot plegat, amb la voluntat de posar en relleu la importància de les col·lectes i donatius i, també, la de la creueta de l’Església a la Declaració de la Renda [...] (extret del Full Parroquial).