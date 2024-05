Atenció: aquests són els senyals per saber si el teu gos està jugant o barallant-se

De vegades els senyals que les nostres mascotes ens donen amb els seus comportaments són difuses i per això, moltes vegades, no actuem de la manera més correcta davant d'ells. Un d'aquests comportaments es dóna quan es troben amb altres animals.

És molt comú que dos gossos comencin a jugar entre ells, però que a poc a poc comenci a haver roncs, cops o començar a mossegar-se els colls. Com detectar quan estan jugant i quan es barallen?

Segons l'American Kennel Club (AKC), els cadells juguen constantment amb els seus germans de ventrada, des que obren els ulls al voltant de les dues setmanes, fins que se'n van a les seves llars permanents.

Aquest període és crucial per al seu desenvolupament social, ja que és quan aprenen a controlar-ne la mossegada i a comportar-se de forma adequada. No obstant això, és essencial aprendre a distingir entre el joc i una baralla real quan es tracta de gossos adults.

Des d'AKC, expliquen que hi ha certs indicadors comuns que una interacció entre gossos es tracta d'un joc amistós: moviments exagerats i saltadors, fan grunyits forts i continus, però exagerats, sense agressivitat real.

En el joc els gossos adopten una postura de salutació, amb el front cap avall i la part del darrere a l'aire. Finalment, els gossos s'exposen voluntàriament, cauen a terra i mostren els seus ventres. També es deixen atrapar quan juguen a perseguir-se i fan torns per perseguir-se mútuament.

D'altra banda, l'AKC també ofereix indicadors que la situació no és un joc, sinó una baralla. Entre ells, hi ha el fet que els cossos dels gossos es tensin i les crestes de la seva esquena s'aixequin.

Els moviments són ràpids i eficients, sense el caràcter lúdic. A més, les orelles estan enganxades enrere, els llavis enrotllats i mostren signes d'agressivitat, com grunyir i mostrar les dents. Finalment, si els gossos arriben a una baralla real, aquesta sol ser breu i el perdedor intentarà allunyar-se de l'àrea.

És fonamental reconèixer aquests signes per assegurar que un joc segur entre gossos. I és que no tots els gossos estan fets per conviure amb altres gossos. Algunes races són més propenses a l'agressió i s'estimen més jugar a casa amb els seus amos o amb gossos que coneix bé.