A partir d’avui s’obre el període de votació popular per als premis Poble de l’Any, la iniciativa de Prensa Ibérica per visibilitzar la tasca que es porta a terme en els municipis més petits en favor del seu desenvolupament. El jurat ha escollit una sèrie de finalistes que poden votar-se a la pàgina web millorpoble.cat.

Poble Agrícola de l'Any: el vi, emblema del camp català

Després de la selecció dels pobles candidats per part dels directors dels diaris participants –'El Periódico', 'Diari de Girona', 'Regió 7' i 'Empordà'– i representants de les empreses patrocinadores –Ajuntament de Manresa, Endesa, Tallers Ballús de Toyota, Bonpreu Esclat, Xocolates Torras i Cafès Pont–, els finalistes a la categoria d’agricultura i ramaderia són Batea (Terra Alta), Peralada (Alt Empordà) i Artés (Bages). En la selecció, el jurat s’ha centrat en els referents del món agrari català i en l’esforç per portar a terme una de les seves activitats més reconegudes, la vitivinícola, de forma ecològica, respectuosa i innovadora, com passa en les tres poblacions seleccionades.

Tot això permet fer valdre la bona qualitat del vi, donar a conèixer els productors i productes de proximitat i garantir la sobirania alimentària del territori català.

Poble Cultural de l'Any: un llegat que mereix ser visitat

Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà), Arbúcies (La Selva) i Sitges (Garraf) són els pobles seleccionats en la categoria cultural, una de les que més candidats ha rebut. Tots tres municipis són hereus d’un gran llegat cultural que es manifesta de forma diferent als tres enclavaments. A Calonge i Sant Antoni, el consistori ha sabut canalitzar la passió per la lectura per donar lloc al primer 'booktown' de Catalunya, una iniciativa que ha revitalitzat el teixit socioeconòmic i cultural del poble. A Arbúcies, destaca la seva gran programació cultural, amb esdeveniments assenyalats al calendari com les Enramades. D’altra banda, una de les principals destinacions turístiques catalanes, Sitges, és també un lloc en el qual es projecta la riquesa cultural catalana a través d’un ric patrimoni modernista forjat amb el pas d’escriptors, pintors, músics i intel·lectuals per aquesta localitat.

Poble Tecnològic de l'Any: administració local, oberta i digital

Les tecnologies digitals són un catalitzador per al creixement sostenible, la transició ecològica i el benestar de la ciutadania. Amb tot això en ment, aquests guardons volen destacar iniciatives com la transformació digital de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), que busca servir de model a altres consistoris gràcies a la seva trajectòria en àmbits d’innovació, desenvolupament i treball col·laboratiu. El jurat també ha ressaltat el projecte de Vilablareix (Gironès), un municipi que compta amb solucions tecnològiques per a la gestió de residus, el control del mobiliari urbà i la gestió telemàtica de pràcticament tots els tràmits i sol·licituds amb l’ajuntament. D’altra banda, a Móra la Nova (Ribera d’Ebre), el protagonisme és per a desenvolupament d’una infraestructura 5G d’abast comarcal per al desenvolupament de noves solucions per al territori rural.

Poble Marítim de l'Any: enclavaments amb sabor a mar

En la categoria marítima, només hi han pogut participar els municipis situats al litoral. En aquest sentit, els finalistes als guardons Poble de l’Any són Palamós (Baix Empordà), Tossa de Mar (La Selva) i l’Escala (Alt Empordà). Situats a les comarques gironines, aquests tres municipis de la Costa Brava treballen per posar en valor la importància del sector pesquer en el dia a dia d’aquests llocs i recuperar el patrimoni pesquer. També per fomentar el consum dels excel·lents productes del mar, amb emblemes, sense anar més lluny, com la gamba de Palamós o les anxoves de l’Escala. Els lectors i lectores d’El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà poden votar pels seus favorits a la pàgina web millorpoble.cat a partir d’avui i fins al 22 de setembre. En aquest suport compten, a més, amb una àmplia descripció dels mèrits de cada poble finalista.