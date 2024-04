La Bisbal escalfa motors per a la Fira Mercat al Carrer de l’1 de maig

La Bisbal d’Empordà celebra el dia del treballador, el pròxim dimecres, amb la XXXIII Fira Mercat al Carrer de l’1 de maig. En l’edició d’enguany hi participaran més d’un centenar de parades, des de comerciants locals situats al nucli antic, com marxants. Amb tot, i com cada any, els visitants podran gaudir d’una gran varietat d’oferta en la botiga al carrer.

A més, a banda d’aquest mercat, amb el pas dels anys s’han anat creant diferents espais temàtics paral·lels que han quedat distribuïts per tota la ciutat. Així doncs, també se celebrarà l’11a edició de l’Espai Fireta, la 13a edició de l’Espai d’Art, la 13a Fira Vehicles d’Ocasió o el 6è Mercat de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines. Però també hi haurà novetats, com la 1a Mostra de Cerveses Artesanes, amb degustació i venda de diferents marques de proximitat.

També hi haurà activitats on podran participar grans i petits; jocs gegants tradicionals, sardanes, atraccions, tallers o la retransmissió en directe de Ràdio Bisbal, d’entre moltes altres.