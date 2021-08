Vacances SOBRE RODES

El fenomen camper ha revolucionat durant els últims anys l’oferta de vacances sota una atractiva proposta de mobilitat sense límits i lliure de lligams. Un escenari al qual bona part dels actors de la indústria de l’automòbil s’hi han afegit per oferir tant les seves pròpies creacions com, aliant-se amb empreses transformadores, vehicles que són autèntiques cases rodants.

Es tracta de tota una gamma de models que no ha parat de créixer tant en oferta com en popularitat entre els usuaris. Tot un ventall d’alternatives realitzades sobre models existents del sector dels furgons de mida compacta que fins i tot arriben a adoptar configuracions d’auto caravana amb un nivell d’habitabilitat excel·lent, i que tractarem de resumir breument a NEOMotor.

pORTA D’entrada al mÓN camper

Camperiz és l’encarregada de convertir el Dacia Dokker en un compacte hotel rodant. Un model que es presenta com la porta d’entrada a aquest mercat amb un preu força ajustat.

No obstant això, aquest posicionament no li impedeix disposar d’un més que complet equipament que inclou, en el mòdul posterior d’un dels laterals, d’un lavabo d’acer inoxidable amb una aixeta automàtica, d’un espai d’emmagatzematge interior amb 42 litres de capacitat per a aigües netes i de 10 litres per a aigües brutes, d’una bomba d’aigua i fins i tot d’una cuina de gas portàtil.

En el mòdul central posterior hi trobem un calaix extraïble amb 55 litres de capacitat i una zona d’emmagatzematge accessible des de l’interior que ofereix com a opció la possibilitat d’instal·lar un W.C. químic.

A l’altre lateral del vehicle hi trobem un calaix extraïble de 25 litres de capacitat, un frigorífic Isotherm amb 30 litres i pantalla digital, una bateria auxiliar AGM de 80 amperes, una presa de 12V i una presa doble d’USB per càrrega, entre d’altres elements destacables.

La Dokker Camperiz també equipa de sèrie una taula exterior integrada al moble posterior, llum LED interior i exterior i un seient convertible en llit plegable de ràpid i fàcil muntatge amb un matalàs desenfundable de 120 × 190 cm.

stellantis i Tinkervan

El grup Stellantis és un dels grans protagonistes del mercat de les camper gràcies a una completa gamma de models. Per a la seva personalització recorre a Tinkervan, una de les empreses de camperització més destacades.

Entre d’altres models hi trobem la Citroën Berlingo XL by Tinkervan, un vehicle realitzat sobre la base de la versió de carrosseria llarga (4,75 m de longitud), disponible al mercat des d’aproximadament 28.050 euros euros per al nivell d’equipament Feel Pack BlueHDi 130 .

L’oferta de la marca francesa també s’estén a la SpaceTourer by Tinkervan, que s’ofereix amb cinc acabats diferents (Sweet, Free, Sweet + Sostre Elevable, Free + Sostre Elevable i Soul), dels quals els dos primers estan disponibles en variants de mida M i XL i la resta només en la talla M.

Cadascun d’aquests acabats ofereix un nivell de camperització específic, però tots ells inclouen de sèrie els seients davanters giratoris, una taula d’ús exterior i interior, una bateria auxiliar d’AGM de 100 Ah que es recarrega amb el funcionament del propi vehicle, preses de 12V, preses USB i llums LED integrats de dues intensitats, entre d’altres elements.

Pel que fa al preu, la versió base del Citroën SpaceTourer està disponible al mercat espanyol des de 31.940 euros (talla M) o des de 34.167 euros (talla XL). A aquests preus d’hi ha d’adefir la quantia de la camperització, que ascendeix a un total de 2.500 euros (sense IVA).