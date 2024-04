Tens bola de remolc al vehicle? Compte amb la normativa "antituneig"

Fer un manteniment regular al vehicle és el més recomanat, ja que, a vegades pot haver-hi una roda en males condicions o alguna avaria no identificada, i dit manteniment ens pot arribar a salvar la vida. Així doncs, també és molt important estar al dia de les noves normatives de la DGT. En aquest cas, et venim a explicar els problemes que pots patir si portes un remolc afegit al cotxe.

A més, no tenir qualsevol aspecte del nostre vehicle en regla o d'acord amb les normes que estableix la Direcció General de Trànsit (DGT) ens pot comportar des de sancions econòmiques fins a altres problemes més seriosos com la retirada del carnet, el vehicle o fins i tot la presó.

Per tot això és fonamental tenir el nostre vehicle vigilat i amb totes les revisions, inspeccions al dia, així com no afegir o canviar parts per altres que no siguin reglamentàries.

La bola del remolc

Molts conductors tenen al vehicle una bola per enganxar un remolc o caravana. És una cosa molt habitual que des de la DGT permeten instal·lar als cotxes. Això sí, sempre que es respecti el com fer-ho atès que et poden sancionar si la bola no està homologada correctament. Com és lògic, cal una instal·lació concreta d'aquesta bola (a taller) i no val una modificació qualsevol. A la ITV revisaran que la instal·lació hagi estat en un taller autoritzat i que la bola estigui homologada. En cas de no ser així, la multa a què t'enfrontes és de fins a 400 euros. Els documents que heu de tenir al vostre cotxe per evitar aquesta multa són l'informe de conformitat i el certificat d'instal·lació del taller.

A més, has de tenir molta cura de no tapar la matrícula del teu cotxe. Aquest indicatiu s'ha de veure correctament perquè el teu vehicle pugui ser identificat sense problema en cas que sigui necessari. Per això, no pots tapar-la amb cap element, i encara menys amagar-la de manera intencionada.

Si portes un remolc o simplement la bola que el subjecta, has d'estar segur que la matrícula es pot llegir perfectament, perquè, si no és així, la multa a què t'enfrontes és de 200 euros en ser aquest accessori “un obstacle de visualització de la matrícula”.

La polèmica per la bola del remolc / -

La polèmica

Després de l'entrada en vigor de la nova llei coneguda com a "antituneig", de la qual tant s'ha parlat, la instal·lació de la bola del remolc al vehicle es considera una reforma d'importància i com a tal, ha de seguir els tràmits previstos per legalitzar-se: certificat del taller instal·lador, l'homologació de l'enganxall i un informe de conformitat que, normalment s'aconsegueix a través del concessionari del vehicle.

Com que finalment cal l'informe de conformitat de la casa són molts els que opten per realitzar la instal·lació al mateix concessionari i estalviar tràmits i paperassa, ja que se li donarà tot junt allà. Tanmateix, a vegades, pot ser una mica més car que fer-ho al taller habitual. Un cop fet això es passa la ITV i la reforma s'inclou en la fitxa tècnica, expliquen des d'itv.com.

“Hi ha dos tipus bàsics d'enganxament per al remolc: el que té una estructura fixa que no es pot desmuntar, i el que té una part fixa i una altra de mòbil. Aquest fet ha portat diverses polèmiques, ja que sembla que molts usuaris i fins i tot alguns agents no tenen gaire clar com afecta la normativa aquestes últimes. S'ha arribat fins i tot a detenir l'usuari i multar-lo per conduir el seu vehicle amb l'enganxament posat quan no porten remolc, i aquest és desmuntable. El motiu que se'ls dona és que l'enganxament dificulta parcialment la visió de la matrícula del cotxe. Tot i això, cap d'aquestes denúncies ha prosperat després de ser reclamades perquè no tenen base legal”, asseguren.

“Independentment que es tracti d'una bola per a remolc fixa o desmuntable, si està inclosa en la fitxa tècnica està totalment en regla i és legal circular-hi independentment de si es porta o no el remolc. A l'hora de legalitzar-la se suposa que ja s'ha tingut en compte que un accessori que tapi totalment o parcialment la matrícula no pot ser homologat”.