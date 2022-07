De Vigo per a tot el món

Si haguéssim de definir breument el Peugeot e-2008, ho podríem fer amb dues simples paraules: combinació perfecta. Bàsicament perquè uneix una bona fàbrica, la de Stellantis a Vigo; un centre de recerca de prestigi, el Centre Tecnològic d’Automoció de Galícia i, és clar, una gran marca, Peugeot.

L’e-2008 representa un abans i un després tant al segment dels SUV compactes com a la gamma Peugeot, en unir electrificació, disseny espectacular, sensacions dinàmiques i plaer de conducció amb altes prestacions i una autonomia que arriba als 345 quilòmetres. Tot això amb les tecnologies més avançades.

La versió elèctrica del Peugeot 2008 ofereix una autonomia de 345 quilòmetres i presenta un motor de 136 CV (100 kW) de potència i un parell màxim de 260 Nm que li permet passar de 0 a 100 km/h en només 9 segons. Tot això amb els 345 km d’autonomia 100% elèctrica que aporta la bateria de gran capacitat de 50 kWh. Això fa de l’e-2008 un cotxe ideal tant per a un ús urbà com per a molts desplaçaments.

Al volant es pot triar en tot moment entre tres modes de conducció molt diferents entre ells: Eco, que dona prioritat absoluta a optimitzar l’autonomia; Normal, pensat per a oferir el màxim confort, i Sport, que ofereix en tot moment les màximes prestacions.

El centre neuràlgic del Peugeot e-2008 és la factoria de Stellantis a Vigo. Estem parlant de la que és, sens dubte, la més eficient de totes les que hi ha al país i una de les millors a nivell mundial. Actualment compta amb una plantilla de 6.400 treballadors i, si hi sumem la indústria auxiliar, aquesta xifra supera els 30.000 empleats. El Sistema 1 del Centre de Vigo ha esdevingut un referent de la indústria de l’automòbil. Des de les seves renovades línies de muntatge es fabriquen més de 200.000 Peugeot 2008 cada l’any (220.557 el 2021, per ser exactes), el 12,2% dels quals van pertànyer a la seva versió elèctrica.

L’any passat, malgrat totes les dificultats, la factoria de Balaídos va produir prop de cinc-cents mil vehicles de deu models diferents. El 75% d’aquesta producció es va exportar via marítima i va convertir el port de Vigo com un dels nodes més importants en el trànsit de vehicles. Del 25% restant, només el 3% surt en tren i el 22% restant ho fa en camió.

EL CTAG, REFERENT DE LA INVESTIGACIÓ

La tercera pota d’aquest projecte és la recerca, i en aquest punt el Centre Tecnològic d’Automoció de Galícia juga un paper molt important en aquest. Aquest centre privat utilitza més de 900 treballadors d’alta qualificació i compta amb més de cent clients. La investigació i el desenvolupament figuren al seu ADN, i han esdevingut un referent. Al centre es desenvolupen productes i processos, es fan assajos i validacions i són experts en electrònica i ITS.

Bona part de la tecnologia de l’e-2008 es va desenvolupar en aquest centre. A més, el CTAG està jugant un paper molt important en el desenvolupament del cotxe autònom, sent pioners en fer un viatge des de Vigo a la fàbrica de Stellantis de forma totalment autònoma.