Més aventurera

Royal Enfield manté el nom i la filosofia de la Himalayan 410 original presentada l’any 2016 però poc més. Perquè la Himalayan 450 és un model completament nou, des de l’estètica al xassís passant pel motor. Abandona el sòlid propulsor monocilíndric de 410 cc i 25 CV per a donar cabuda al nou motor Xerpa de 452cc, refrigeració líquida, 40 CV i 40 Nm de parell motor. A més, va associat a una caixa del canvi ara de sis velocitats.

Per a aquesta nova Himalayan 450, Royal Enfield no s’ha deixat detall sense polir, com el xassís de nou desenvolupat per Harris, propietat ara de la marca índia. Les suspensions arriben signades per Showa amb un recorregut de 200 mil·límetres per a millorar les seves prestacions fora de carretera. A més, l’amortidor posterior està ancorat per bieletes, sistema que millora el seu comportament dinàmic en dotar-la de més progressivitat.

Al fil del seu funcionament lluny de l’asfalt, la Himalayan 450 munta una llanta davantera de 21 polzades i una posterior de 17 polzades, combinació que optimitza el seu dinamisme sobre terra. De la frenada s’encarrega la signatura Bybre, marca pertanyent a Brembo Algú podria pensar que potser al davant aniria millor amb una pinça de quatre pistons però l’opció triada per Royal Enfield li permet oferir una frenada efectiva però sobretot molt dosificable, sobretot pensant que es tracta d’un model trail. L’ABS de la roda posterior es pot desconnectar fàcilment prement un botó.

Amb tot, Royal Enfield fa un salt dins del segment trail amb la nova Himayan 450, un model que estarà disponible a partir del mes de març del 2024 en tres variants diferents i cinc combinacions de colors diferents i a un preu temptador de 5.887 euros. I comptarà amb fins a 30 accessoris originals per a poder personalitzar-la.