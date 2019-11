Torra: és un judici polític que vol alterar el panorama polític català

Agències

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha proclamat aquest dilluns víctima d'un "judici polític" i sense garanties que busca "alterar el panorama català", encara que ha advertit que una eventual condemna no servirà per canviar la "voluntat" ni el "destí" del poble de Catalunya.



En el seu al·legat final davant la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l'ha jutjat per desobediència, Torra ha assegurat que la sentència "no canviarà la legitimitat" dels membres de Parlament que el van elegir, després del que ha sentenciat : "Si per defensar els drets dels meus compatriotes he de ser condemnat, benvinguda sigui la condemna".



"Aquest tribunal em pot condemnar, sí, em podeu condemnar, però no canviarà la legitimitat dels que em van triar. Em poden condemnar, sí, però no canviareu en absolut el compromís que tinc assumit amb el poble de Catalunya. Em poden condemnar, però no canviareu la voluntat del poble de Catalunya. Em podran condemnar, certament, però no canviareu el destí d'aquest país. La democràcia guanya sempre", ha exclamat Torra.



"La llibertat acabarà guanyant sempre en aquest país. I davant la història recordeu que la vostra condemna serà la vostra condemna", ha emfatitzat Torra, dirigint-se al tribunal, abans de concloure el seu al·legat amb l'expressió "Visca Catalunya lliure".



El president català ha ressaltat que és al Parlament on radica la sobirania dels catalans i, per tant, és aquesta cambra la que tria i censura els seus presidents.



Per aquest motiu, ha garantit que mantindrà "el seu compromís de fidelitat amb el poble de Catalunya" amb tota la seva "honestedat" durant els mesos que segueixi en el càrrec, "fins que el Parlament" li tregui la seva confiança.



Dirigint-se al tribunal, Torra ha denunciat que ha estat sotmès a un "judici polític" que vol "alterar el panorama polític català".



"Lamento dir-los que en aquest país ens regim democràticament i on es tria els presidents és al Parlament", ha replicat Torra, que ha donat per fet que els independentistes no es rendiran "mai" en la defensa de la llibertat i la justícia .



En la seva intervenció final, Torra ha justificat que no respongués al matí la Fiscalia en què entén que el ministeri públic ha deixat de ser un organisme imparcial arran de les declaracions del president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, assegurant que aquest organisme depenia de l'executiu.



"No és un organisme que vetlli per la legalitat, sinó pels interessos del Govern de l'Estat", ha lamentat Torra, reprès pel president de l'TSJC, Jesús María Barrientos, que ha advertit que no podia "consentir" que es "faltés al respecte" a cap de les parts," hagi dit el que hagi dit qui ho hagi dit".



Després de recordar que en els últims cent anys hi ha hagut nou presidents de la Generalitat jutjats, Torra ha assenyalat que el fet que ell sigui el primer que seu a la banqueta en actiu dóna raons de més a una "gran majoria" de catalans que volen culminar el procés d'independència.



Torra ha dit que no ha acudit al judici "ni atordit ni en silenci", sinó "ferm i decidit" a "acusar l'Estat" d'intentar vulnerar els seus drets i els dels catalans, en una vista davant un tribunal que no és "imparcial" i els membres de la qual creu que s'haurien d'haver abstingut de formar part de la sala d'enjudiciament.



El president català ha aprofitat a més per enviar un missatge de "solidaritat" als independentistes investigats en causes penals vinculades al procés català.



Com ja havia fet al matí, ha admès que va desobeir, quan li han preguntat si va acatar l'ordre de la JEC: "La resposta no pot ser més senzilla, és clar que no. No podia ni havia de fer-ho com a president de la Generalitat".



"Si la pregunta és si l'havia d'acatar, la resposta és 'clar que no, no es pot acatar una ordre il·legal'", ha insistit Torra, que ha subratllat que la primera de les seves obligacions és vetllar perquè es respectin els drets i llibertats de tots els catalans.



Al fil d'aquesta argumentació, ha assegurat: "Si per defensar els drets i llibertats dels catalans he de ser condemnat, benvinguda sigui la condemna. No vinc atordit ni en silenci, ni renunciaré mai a defensar els drets civils, socials i polítics de tots els catalans ".



"Mai renunciaré al dret a l'autodeterminació, a defensar els nostres presos polítics i exiliats, ni a la dignitat dels que m'han precedit en el càrrec", ha promès.



En la mateixa línia, el seu advocat, Gonzalo Boye, ha insistit en el seu informe que la JEC no és un organisme superior al president de la Generalitat i ha acusat l'àrbitre electoral de "falta d'imparcialitat" i d'actuar de manera "absolutament polititzada", incorrent en un "colonialisme dur i pur".



Boye ha recriminat la "falta de respecte" amb què creu que s'ha tractat Torra al llarg del judici, ja que, pel seu càrrec, les parts s'haurien d'haver referit a ell, ha dit erròniament, amb l'expressió "molt il·lustre president", si bé el tracte que li correspon és el de "molt honorable", reconeixement que l'advocat ha acabat fent servir correctament.



A això ha replicat Barrientos, que ha precisat que s'ha referit a Torra amb el mateix tracte i consideració que als altres ciutadans que se sentin a la banqueta, per no incórrer en privilegi o tracte de favor.