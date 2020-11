Imatges dels acusats del 17-A fabricant explosius

Audiència Nacional

Vídeos gravats per l'acusat al judici del 17-A Mohamed Houli en els quals es veu Youssef Aalla, Mohamed Hichamy i Younes Abouyaaqoub fabricant explosius. Amb els vídeos la fiscalia ha volgut provar que Houli formava part de la cèl·lula terrorista de joves de Ripoll articulada a l'entorn de l'imam Abdelbaki Es Satty, el presumpte cervell de la trama, i va participar activament en la planificació dels atemptats i en el trasllat dels materials explosius a la finca de l'urbanització Montecarlo d'Alcanar Platja. Segons la fiscalia Houli hauria participat en l’elaboració, fabricació i assecat de les substàncies explosives i en la confecció dels artefactes, inclòs el cinturó-bomba, seguint les indicacions d’Es Satty. Als vídeos s'ha vist com Houli va gravar Youssef Aalla, Mohamed Hichamy i Younes Abouyaqoub mentre feien els explosius i mentre realitzaven proclames de la seva militància al salafisme combatent. Houli també gravar l’habitació on assecaven les substàncies exclamant: "Si Déu vol això ens obrirà les portes del jardí, del paradís".