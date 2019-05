Vídeo: Besalú ens transforma en un poble italià durant la II Guerra Mundial pel rodatge d'una sèrie

Redacció

Elha convertit Besalú en un poble italià ambientat en l'any 1941 en plena Segona Guerra Mundial.L'acció ha començat a primera hora d'aquest dimecres i s'allargarà fins divendres. Durant aquest temps, el barri vell i l'accés al pont medieval estaran restringits per poder fer les gravacions sense interferències. Un equip de vigilants repartits en diferents punts s'encarregaven des de primera hora d'informar sobre els motius i evitar així l'entrada de personal no autoritzat.L'esdeveniment ha causat la indignació dels turistes que confiaven fer la visita a la vila amb tota normalitat.El rodatge tambécom ara anar a Correus. En el punt de control d'accés, han hagut de ser escortats per personal de la productora fins a les oficines i els esperaven a la porta per després retornar-los