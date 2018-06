L'exjugador argentí i campió del món a Mèxic 1986 i subcampió a Itàlia 1990 fa de comentarista televisiu a Telesur del Mundial i ahir, analitzant el bon inici de torneig de l'Uruguai i en concret de Diego Godín, va enviar una pua a Sergio Ramos. «A mi l'altre dia em van dir que Ramos era un crac. No vull polemitzar però ho he de dir. No ho és. Un crac és Godín», va assegurar. Maradona també va dir que aposta per un atac Higuaín-Pavón per al partit de l'Argentina contra Croàcia.