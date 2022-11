Manuel Neuer finalment no ha saltat a l’Estadi Khalifa amb el braçalet LGTBI al braç. Les amenaces, al «xantatge» de la FIFA segons la mateixa Federació Alemanya, ha provocat que el capità sortís amb l’ensenya oficial de FIFA, la de ‘No discrimination’, tot i que convenientment oculta sota la màniga, reduïda a la mínima expressió.

Al seu lloc, com a manera d’escenificar la censura de la FIFA, en connivència amb la dictadura de Qatar, els 11 titulars de Hans Flick han posat per a la foto oficial del partit posant-se la mà a la boca, com a gest reivindicatiu que la seva llibertat d’expressió ha sigut retallada.

El mes de setembre les federacions dels Països Baixos, Anglaterra, Gal·les, Bèlgica, Suïssa, Alemanya i Dinamarca van comunicar formalment a la FIFA el seu desig de vestir el braçalet arc de Sant Martí en defensa dels drets de les persones LGTBI. Durant dos llargs mesos, Infantino no va oferir cap resposta. Va esperar fins aquest mateix dilluns per fer-ho, advertint sobre la seva expressa prohibició i el seu càstig en forma de multa i targeta groga.

Kane va canviar d’opinió

El capità anglès, Harry Kane, havia de ser qui obrís la veda contra l’Iran dimarts passat, però l’amenaça disciplinària va fer canviar d’opinió a Anglaterra, que no volia exposar d’aquesta manera el seu futbolista i l’equip, atès el perill d’expulsió que comporta arrencar el partit amb una groga. Seleccions com Dinamarca, els Països Baixos, Gal·les i Alemanya van prendre la mateixa determinació. El mateix faran Bèlgica i Suïssa.

Neuer i Alemanya, tanmateix, han optat per no exposar-se a una sanció disciplinària, però mostrant al món que han sigut víctimes de la censura. Tot i que atès que el portava semiocult, un dels assistents arbitrals es va acostar al porter al començament del xoc per comprovar quin braçalet portava posat.