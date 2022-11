La victòria contra Sèrbia en la primera jornada combinada a un triomf avui davant Suïssa permetria el Brasil classificar-se pels vuitens i esperar tranquil·lament que Neymar es recuperi de la lesió al genoll. El davanter del PSG no hi serà avui ni en la tercera jornada i per això els de Tite volen enllestir la feina avui per no tenir cap ensurt imprevist.