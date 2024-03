El mercat de les conegudes begudes vegetals continua anant a l’alça a Espanya. Això es tradueix en que aquesta categoria de begudes supera els 350 milions d’euros i arriba al 40% de les llars espanyoles. En aquest èxit se situa la marca YOSOY que és líder tant en valor (12,6%), com en volum (10,1%) al mercat nacional, número u en rotació de les principals varietats, com la civada, l’arròs i sabors , i concentra un 60% de quota en valor al segment Barista.

El seu augment coincideix en el descens del consum de la llet amb origen animal. La gent ara consumeix menys llet tant a casa com a fora de la llar. L’esmorzar és on es nota més aquest increment a l’hora d’escollir una beguda vegetal. Fins a un 53% de les persones que beuen begudes vegetals les barregen amb el cafè. En aquest hàbit entra de ple YOSOY Barista que compleix a la perfecció tots els requisits per ser la beguda perfecta per complementar el cafè.

Així doncs, YOSOY revela al seu estudi les raons per les quals els consumidors escullen una beguda barista per al cafè. Entre totes destaca, que el 55,6% ho fan per la seva textura cremosa, seguit del 41,7% que ho fan pel sabor suau en combinar-la amb el cafè. A nivell organolèptic, un 95% afirmen notar la diferència quan prenen cafè amb beguda vegetal barista a diferència de les begudes vegetals clàssiques. El consumidor és qui marca l’èxit o no d’una marca. Per això és té molt en compte la seva opinió.

Quant a atributs que els consumidors tenen en compte a l’hora d’escollir una beguda vegetal que es barregi amb el cafè, aquests prioritzen que la beguda no distorsioni el sabor, que tingui una textura cremosa i que endolci naturalment el cafè, característiques que compleix YOSOY Barista, a més de no contenir additius ni sucres afegits. La salut és també un dels factores que més es valoren a l’hora de prendre un aliment i, la beguda vegetal, no és una excepció. La gent vol cuidar-se cada vegada més. Per això, molts entren a la categoria de begudes vegetals per tal d’abandonar els lactis per intolerància o mala digestió, o per buscar més salut i sostenibilitat en el seu consum. En aquest sentit, tot i que el 77% dels enquestats no són conscients que substituint el cafè amb llet animal del matí per un de beguda vegetal estalviarien 45.733 litres d’aigua a l’any; el 68% estarien disposats a fer el canvi sabent aquesta dada. Des de sempre, YOSOY ha mantingut el seu compromís en utilitzar els ingredients justos per aconseguir un producte de qualitat en totes les seves begudes.