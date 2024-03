Pla per aquesta Setmana Santa si estàs a Girona: una activitat per volar sense ales i de veritat

La Setmana Santa ja és aquí. Uns dies de desconnexió que són ideals per trencar amb la rutina i poder aguantar fins les vacances d’estiu. Moltes persones aprofitaran aquests dies per marxar de viatge o a la segona residència. Altres preferiran quedar-se a casa per fer totes aquelles coses que durant l’any poden, però aprofitaran per fer diferents plans prop de casa.

Sigui com sigui, la província de Girona és una de les millors opcions per fer turisme o per gaudir de plans diferents sense anar-se’n molt lluny de casa. Les terres gironines són diverses. Pobles d’interior amb encant, la màgia dels Pirineus i el magnífic paisatge de la Costa Brava amb les seves platges i cales.

La Setmana Santa també pot ser el moment perfecte per experimentar activitats diferents amb la família. I a Empuriabrava, coneguda com la Venècia de Girona pels seus canals, hi ha una d’aquelles aventures que s’han de viure almenys una vegada a la vida: volar sense ales. Sí, ho heu escoltat bé.

El túnel de vent permet flotar com si fos un vol / Cedida

Túnel de vent al Windoor Empuriabrava

El Windoor Empuriabrava és una experiència diferent que permet experimentar la sensació de volar a través d’un túnel de vent vertical, un enginy que alguns professionals del salt en paracaigudes utilitzen per practicar, però que actualment també serveix d'activitat d'oci per a tothom qui vulgui fer vol 'indoor', que és també un esport independent.

Es tracta d’una activitat que es pot realitzar a partir dels 4 anys, cosa que ho fa una aventura que es pot viure en família (avis inclosos).

Com és una sessió de vol ‘indoor’?

Abans de passar a l’acció, els instructors de Windoor Empuriabrava ofereixen una sessió de ‘briefing’ per explicar tot el que cal saber sobre la posició de vol i com estar el més còmode possible. A continuació, els usuaris s’equipen amb un mono, casc, ulleres i taps per les orelles per garantitzar totes les mesures de seguretat.

Un cop finalitzada la prèvia s’accedeix al túnel de vol. Allà, juntament amb l’instructor, que acompanya a l’usuari durant tota l’experiència i el va guiant, comença l’aventura. El túnel genera vents amb velocitats d’entre 150 i 190 km/h, en funció del nivell i del pes de la persona, que s’eleva verticalment i pot viure la sensació de saltar des de 4000 metres d’alçada. Una experiència que no deixa a ningú indiferent.

Sessió de 'briefing' / Cedida

Iniciar-se en el vol ‘indoor’ o esdeveniments

Windoor Empuriabrava disposa de diferents paquets per a gaudir de l’experiència. Es poden escollir entre tres opcions, que varien en la quantitat de vols i el preu; i un paquet que es diu 'apren a volar', molt més personalitzada i amb instructor individual, entre d’altres avantatges. Els més menuts disposen de les mateixes opcions, però adaptades a la seva edat.

Activitat especial de Setmana Santa El Windoor Empuriabrava ha organitzat una activitat molt especial per aquesta Setmana Santa. Les persones que trobin els ous de xocolata amagats a l'edifici on està situat el túnel de vent podran adquirir les imatges i els vídeos de la seva sessió sense cap cost.

L’activitat també es pot gaudir amb diferents paquets familiars, per aniversaris infantils o, fins i tot, comiats de solter. I també ofereixen experiències per empreses. Una forma immillorable d’organitzar un ‘team building’. L’espai disposa d’un bar i permet personalitzar l’esdeveniment amb altres serveis com el càtering, decoració d'aniversari o sessions de fotografia.