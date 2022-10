Fira del Bolet · Llagostera

El municipi de Llagostera celebra al llarg de tot el dia la 17a edició de la Fira del Bolet. L’esdeveniment inclou un mercat tradicional, concursos de caça de bolets, xerrades, conferències, exposicions, demostració d’oficis artesans, gastronomia i altres activitats.

Festa de la Cervesa · Platja d'Aro

De 12.30 h a 23 h a la plaça del Mil·lenari, el municipi baixempordanès celebra la 34a edició de la Festa de la Cervesa, amb més de 30 varietats, animació i música en viu.

CONCERTS

Festival de Jazz de la Costa Brava · Palafrugell

A les 12.00 hores a la Plaça Nova, concert a càrrec de Lluis Coloma Trio, que presenta el seu nou treball, «Trip to Everywhere». En el marc del festival de Jazz de la Costa Brava.

GASTRONOMIA

Palamós Gastronòmic · Palamós

Nova edició de les jornades Palamós Gastronòmic durant octubre posen de relleu l’àmplia oferta culinària del municipi complementada amb activitats culturals i esportives. Una trentena d’establiments participen de la campanya i oferiran tapes i menús exclusius.

FESTIVAL TEMPORADA ALTA

«Gran Reserva» · Girona

A les 18.00 hores a l’Auditori de Girona, Les Luthiers presenten l’espectacle musical «Gran Reserva» dins del marc del festival Temporada Alta.

EXPOSICIONS

«Despertar els clàssics» · Figueres

La Sala d'Exposicions de l'Escorxador acull fins al 15 de gener «Despertar els clàssics», la 13a exposició col·lectiva multidisciplinària Empordoneses. A l'exposició s'hi poden trobar les obres artístiques i els textos dels autors i autores del segle XXI, però també la particular col·lecció «Col·lecció del centenari».

«Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art publicitari» · Girona

El Caixa Forum Girona acull fins al 26 de febrer l’exposició «Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art publicitari».

«Si jo pogués. Anna Manel·la (1950-2019)» · Olot

Exposició u El Museu de la Garrotxa mostra la personalitat artística de l’artista multidisciplinària Anna Manel·la en una exposició a la Sala Oberta i la Sala Oberta 2. Si jo pogués. Anna Manel·la (1950-2019) es podrà visitar fins el 15 de gener del 2023. S’hi podran veure juntes obres que no es van exposar mai plegades i que fins i tot pertanyen a moments temporals distants, i això fa possible un diàleg que fins ara no s’havia produït.