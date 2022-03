Girona és terra de pomes. La demarcació gironina té una gran producció d’aquesta fruita que arriba al mercat exterior. Qui no ha tingut mai l’agradable sensació de trobar-se en un altre país i tenir una poma gironina a les mans? Doncs això és cada vegada més freqüent i habitual.

Segons les xifres fetes públiques per la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona produeix a l’any prop de 80 milions de quilos de poma (80.000 tones) i entre un 25 i 30% d’aquesta producció, uns 25 milions de quilos s’exporten a l’estranger, principalment a països europeus. La poma gironina en totes les seves varietats està molt ben considerada, especialment a l’exterior. La poma de Girona és internacionalment reconeguda com un producte de qualitat, segur, de confiança i sostenible. Difícilment trobarem un altre territori on aquesta fruita formi part i sigui tan present a les taules. Però no només pel consum habitual com a fruita crua sinó que la poma està introduïda en la gastronomia local gironina i ocupa un lloc molt destacat.

A banda de les diferents fires monogràfiques dedicades a la poma que es fan en diferents punts del territori gironí la poma és un complement en molts plats de la nostra cuina. L’excel·lència s’aconsegueix amb la poma de relleno a l’Empordà.De fet, les pomes de relleno són un dels plats dolços més especials no solament de la cuina catalana, sinó europea; és una elaboració antiga, plenament vigent durant el Barroc i segurament d’origen medieval, segons paraules del gastrònom Jaume Fàbrega.

El consum de la poma està també plenament lligat als efectes saludables sobre la salut. Per exemple, una dieta rica en productes d’origen vegetal disminueix el risc de patir deteriorament cognitiu i demència en persones grans, segons un estudi del Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB) i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Fragilitat i Envelliment (CIBERFES). I la poma es troba evidentment, en els aliments considerats com a beneficiosos per a la salut.

Ja diuen que menjar una poma al dia anar al metge d’estalvia, però l’estudi fa incidència en què els investigadors han analitzat el paper modulador de l’alimentació en el risc de patir deteriorament cognitiu i han posat el focus en el metabolisme dels components de la dieta, la microbiota intestinal, el metabolisme endogen i el deteriorament cognitiu. El consum de poma en la dieta per tant ens pot ajudar, i molt.