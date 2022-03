Liquats Vegetals és l’empresa pionera i líder en begudes vegetals a nivell nacional a través de les marques YOSOY, Almendrola i Monsoy. Ofereix begudes d’origen 100% vegetal elaborades a partir d’ingredients d’alta qualitat. La firma es va fundar el 1991 a Viladrau i ara exporta productes a més de 30 països.

El seu objectiu és inspirar una alimentació saludable i equilibrada mitjançant la comercialització de begudes vegetals amb matèries primes naturals, sense additius ni sucres afegits. Per això desenvolupa una tecnologia pròpia i tenim un potent equip d’I+D per poder aportar productes d’etiqueta neta al mercat, per oferir al consumidor la informació més transparent en quan a l’etiquetat i als ingredients.

YOSOY és la seva marca líder nacional de begudes vegetals de civada. «Creiem firmament que alimentar-nos millor és també crear un món millor. És per això, que apostem per begudes amb el mínim d’ingredients, sense additius ni sucres afegits», asseguren.

En aqueta línia, la seva última innovació és la beguda YOSOY civada 0% sucres. Un producte que s’ha desenvolupant a través d’un procés propi i innovador gràcies a la inversió en I+D, buscant els mínims ingredients, convertint-se així en la beguda de civada 0% sucres del mercat actual, que té major percentatge de civada, menys ingredients i sense additius. Un producte que vol donar resposta a un ampli sector de la població de busca cuidar-se i limitar la ingesta de sucres, ja que els consumidors cada vegada són més exigents i conscienciats a l’hora de triar productes saludables. El nou producte es suma a la recent innovació de la YOSOY civada barista, desenvolupada especialment per combinar amb el cafè. Unes novetats que s’afegeixen a un portafolis de 15 varietats, sent el segment de civada que lidera el creixement del consum de begudes vegetals.

Per Liquats és molt important la qualitat «de la nostra matèria prima i elaborem les nostres begudes a partir del gra sencer per garantir els control de la seva qualitat i no utilitzem transgènics. Els processos productius estan certificats segons les normatives IFS i BRC i el laboratori està certificat segons la ISO17025 per realitzar el control d’al·lèrgens». El 2019 es va certificar amb la ISO14001 de Medi Ambient i l’objectiu és ser una empresa líder en sostenibilitat per minimitzar l’impacte sobre el medi ambient i l’entorn. «Hem desenvolupant un Pla de Sostenibilitat que ens marcarà el full de ruta per seguir avançant cap a una organització més responsable. D’aquí se’n derivaran accions que anirem desenvolupant al llarg dels propers anys.