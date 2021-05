Gir de volant de la nova direcció de RTVE. El Consell d'Administració ha posat data per al comiat de Las cosas claras, l’espai d’actualitat presentat per Jesús Cintora a la franja de 12:30 a 15:00. Segons el diari El Mundo, el programa serà cancel·lat el pròxim 23 de juliol, mentre que el periodista abandonarà la televisió pública unes setmanes abans: a finals de juny. Es tracta d’un moviment portat a terme pel nou president de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, i acceptat per la resta de consellers en una reunió celebrada aquest passat dimecres.

El final de Las cosas claras estava previst des de fa unes setmanes, després que Pérez Tornero avancés una «profunda remodelació» a la radiotelevisió pública. Entre els seus plans es trobava la cancel·lació dels programes denominats com infoentreteniment, gènere en el qual s’inclou l’espai de Cintora.

L'espai d'actualitat i anàlisi es va estrenar el passat mes de novembre envoltat de polèmica, entre altres motius, per l’externalització de la seva producció. Malgrat que va aconseguir millorar lleument els resultats que aconseguia anteriorment La 1 a la seva franja d’emissió, l’audiència de Las cosas claras es va estancar entorn del 7% de quota de pantalla, inferior a la mitjana de la cadena i molt allunyada de la dels seus competidors. De fet, l'objectiu de la cadena pública era plantar cara als formats estrella de la franja, especialment a Al rojo vivo d'Antonio García Ferreras a La Sexta, que porta tres anys superant el 15% de quota.