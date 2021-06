La Costa Brava acull un nou rodatge. Paraíso, la sèrie fantàstica que Movistar + va estrenar el passat divendres i que ja ha estat comparada, per alguns elements en comú en la seva trama, amb la popular Stranger Things de Netflix, inclourà entre els escenaris de la seva segona temporada el municipi de Begur. El rodatge dels nous episodis de la sèrie, una de les grans apostes per aquest any de Movistar +, va arrencar el passat 17 de maig al municipi del Baix Empordà. Segons Movistar +, "la Costa Brava i la Comunitat Valenciana seran escenaris rellevants" en uns nous episodis que es preveu que s’acabin de rodar a finals d’agost.

Creada per Fernando González Molina, Ruth García i David Oliva, Paraíso és la primera producció de gènerè fantàstic de Movistar+. Una ambiciosa producció que situa la seva trama a la costa de València de principis de la dècada dels noranta, on un grup d’adolescents haurà d'intentar resoldre la misteriosa desaparició de tres noies. Produïda per Movistar en col·laboració amb The Mediapro Studio, la primera temporada de la sèrie es va rodar principalment entre València, Alacant i Madrid.

Macarena García, Iñaki Ardanaz, Gorka Otxoa, Pau Gimeno, Cristian López, Leon Martínez, Héctor Gozalbo, María Romanillos, Patricia Iserte, Julia Friojola, Irina Bravo i Elena Gallardo encapçalen el repartiment de la sèrie.