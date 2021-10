El juego del calamar s’ha col·locat aquests dies en la primera posició en la llista de sèries més vistes de Netflix amb 111 milions de reproduccions, sobrepassant Los Bridgerton, que fins ara ocupava aquest lloc amb 82 milions. De fet, molt es parla que les vestimentes dels protagonistes són el principal atractiu per a aquells que vulguin disfressar-se aquest Halloween. No obstant, n’hi ha d’altres que prefereixen anar uns passos més enllà i han decidit convocar la primera edició real del joc amb centenars de participants, quatre proves i un premi. El convocant de «Els jocs sants» ha estat l’Hotel St. John, situat a la regió coreana de Gangneung, i ho ha fet a través de les xarxes socials amb un disseny molt similar al de la sèrie. Seran 500 persones les protagonistes el pròxim 24 d’octubre, que jugaran a quatre proves sense que els eliminats siguin assassinats.

Menys proves i menys diners

El nom del concurs real ha hagut de ser adaptat per qüestions legals i «Els jocs sants» ha estat el terme elegit per convocar els 500 participants que lluitaran en quatre proves en un bosc de pins situat davant de l’hotel. Ho faran per obtenir un premi bastant menor que a la sèrie. No competiran per 45.000 milions de wons (32,8 milions d’euros), sinó per 5 milions de wons –uns 3.600 euros–.

Per participar-hi, no s’ha d’estar endeutat ni tenir altres problemes financers, simplement cal pagar una quota de 10.000 wons –7,30 euros–, i així es rep una targeta idèntica a la de la sèrie que confirma l’entrada al concurs. Les proves a les quals s’hauran d’enfrontar els participants són l’estira-i-arronsa, el pica paret, la prova de la galeta i un nou torneig de bufetades. A més, com en la ficció, els concursants que no segueixin les instruccions de l’amfitrió seran desqualificats automàticament de la competició i el premi es lliurarà només a l’última persona. Només els dos últims «supervivents» podran descobrir el veritable rostre del líder, que serà revelat a l’entrada de l’hotel en l’última prova.