La parella gironina formada per Isa Campo (guionista de Maixabel) i Isaki Lacuesta (Entre dos aguas), que junts ja van dirigir La propera pell (2016), formarà part de l’equip de directors seleccionats per posar-se al capdavant d’Apagón, la nova sèrie de Movistar +, que també comptarà amb Rodrigo Sorogoyen (Antidisturbios, Historias para no dormir), Raúl Arévalo (Tarde para la ira) i Alberto Rodríguez (La isla mínima, La peste).

La sèrie constarà d’un total de cinc històries, cadascuna firmada per un director diferent, que tindran com a nexe d’unió una tempesta solar que provoca una apagada massiva de tota la tecnologia del planeta. Amb aquesta premissa, cada lliurament narrarà des d’un perspectiva diferent les conseqüències d’aquesta apagada, en un món interconnectat i absolutament depenent de la tecnologia i les xarxes. Les històries també mostraran la lluita per mantenir l’ordre i l’adaptació a una nova realitat.

Isa Campo també forma part de l’equip de guionistes encapçalat per Fran Araújo -exercint de coordinador creatiu- , al costat d’Isabel Peña, Alberto Marini i Rafael Cobos. Apagón començarà el seu rodatge aquest mes de desembre i està previst que s’estreni a Movistar + al llarg de l’any vinent, segons ha detallat la plataforma en un comunicat.

Isa Campo dirigirà i firmarà el guió d’un dels episodis, al mateix temps que treballarà de guionista amb Araújo al costat d’Isaki Lacuesta, que exercirà només de director. La parella ja va firmar el 2016 La propera pell, un film pel qual també van comptar amb la participació del guionista Fran Araújo, Premi Ondas i Premi Feroz a millor sèrie dramàtica per Hierro. La propera pell es va endur un Goya a la Millor actriu secundària (Emma Suárez), quatre guardons del festival de Màlaga, incloent el Premi del Jurat, i tres Gaudí, entre els quals el de millor pel·lícula. A més, Isaki Lacuesta va guanyar la Concha d’Or de Sant Sebastià per les pel·lícules Los pasos dobles (2011) i Entre dos aguas (2018).

Produïda per Buendia Estudios, Apagón està basada en el podcast d'èxit El gran apagón de Podium Podcast (PRISA Audio).