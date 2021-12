The Boys, una de les sèries amb més èxit del servei d’streaming d’Amazon des de que es va estrenar l’any 2019, està signada per Eric Kripke, que també participa en el nou projecte de sèrie.

«Sorpresa! Ja gairebé hem acabat els vuit episodis de la nostra sèrie d’animació Diabolical. Vam reunir uns creadors increïbles i els vam marcar una norma... és broma, no hi ha normes. Han volat les portes, entregant vuit episodis completament inesperats, divertits, impactants, sagnants i emotius. Creus que The Boys és una bogeria? Espera a veure això», afirma Kripke en una nota distribuïda per Amazon. Diabolical està produïda per Amazon Studios i Sony.