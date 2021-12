La fi de les classes dels nens i nenes i les dates nadalenques cada vegada estan més a prop. I quin millor moment per aprofitar i veure en família pel·lícules nadalenques que gaudiran tant els més petits com els adults. Per això, us portem 12 pel·lícules de Nadal per gaudir en família.

Klaus

El pare de Jesper obliga el seu fill a anar a una illa del Cercle Polar Àrtic per obrir una nova oficina de Correus i repartir més de 6.000 cartes abans que s'acabi l'any. Si no ho fa el desheretarà. L'apatia i desgana de Jesper en la seva tasca canviarà quan conegui a Klaus, amb el qual gaudirà de la seva missió en fer feliç als nens del poble. La gaudiran, sobretot, els més petits. Es pot veure a Netflix.

Polar Express

Cada any, abans que el Pare Noel reparteixi les joguines als nens, el tren Polar Express porta a diversos nens al Cercle Polar a conèixer al Pare Noel. El «nen heroi» és un dels quals es troba al tren, però té grans dubtes sobre el Nadal. Seguirem el retorn de la 'fe' a l'esperit nadalenc i les seves aventures amb els amics que farà al tren. La gaudiran els més petits. Es pot veure a Netflix.

Rudolph

Un ren que neix amb la peculiaritat de tenir el nas vermell somia ser un dels ajudants que tira el trineu del Pare Noel. Però per aconseguir-ho Rudolph no ho tindrà gens fàcil. La gaudiran els més petits. Es pot veure a Youtube.

El Nadal de Carlitos

Carlitos és un nen al qual no li agrada tot el consumisme que comporta les dates nadalenques. Amb els seus amics decideix fer una obra teatral que tingui com a argument principal el Nadal. I en aquesta tasca trobarà el veritable esperit nadalenc. Es pot veure a Apple TV.

El noi que va salvar el Nadal

Nikolas va a la recerca del seu pare, el qual té una missió: descobrir el poble dels elfs, Elfhem. Per això, Nikolas amb un ren i un ratolí viurà diferents aventures a la recerca del seu destí i tindrà una tasca a realitzar: salvar el Nadal. Es pot veure a Netflix.

El Grinch

El Grinch és un ésser al qual no li agrada el Nadal, és més, l'avorreix. Tots els habitants del poble en el qual viuen li tenen por, excepte una nena petita Cindy Lou, que el convida a passar el Nadal amb tots els habitants. No obstant això, el pla no surt com cal i el Grinch decideix robar tots els regals mentre el poble dorm. Pots veure la versió original a Netflix o la pel·lícula d'animació més recent a Prime Vídeo.

Elf

Un nadó sense mare cau a la bossa del Pare Noel i és criat com un elf més al Pol Nord. Quan creix, s'adona que no és un elf com els altres, sinó que és un humà, i que té un pare que no coneix. Elf se n'anirà d'aventura a Nova York a conèixer a la seva família i descobrirà les complicacions a l'hora d'adaptar-se a la vida dels humans.

Sol a casa

Un clàssic que cada Nadal és essencial tornar a veure. Kevin té un sol desig aquest Nadal: viure sol allunyat de la seva família. Només té vuit anys, però les situacions que viu amb els seus germans, amb els seus oncles i amb els seus pares el fan voler estar sol en unes dates tan especials per estar envoltats de família. Aquest desig es compleix: la seva família viatja i s'oblida d'ell. Kevin té la casa sola, però el que no s'espera és que uns lladres s'interposaran en el seu camí. La podeu veure a Disney Plus.

Mujercitas

Jo March viu amb la seva mare i les seves quatre germanes humilment mentre esperen que el seu pare torni de la guerra. Les quatre germanes tenen un destí: casar-se, tenir fills i cuidar-los. No obstant això, una d'elles, Jo March es rebel·larà contra aquest futur imposat i es buscarà la vida per triomfar com a escriptora. Pots gaudir de les diferents versions tant a Netflix (versió 2019), a Filmin (versió 1994) com a Movistar Plus (versió 1949).

Mrs. Doubtfire

Daniel és un pare divorciat amb tres fills als quals estima molt. No obstant això, la seva exdona no creu que sigui un bon pare i trobi feina. Per passar més temps amb els seus fills Daniel té una idea: es farà passar per una majordoma convertint-se en Mrs. Doubtfire. Pots veure-la a Disney Plus.

Tu a Londres i jo a Califòrnia

Dues bessones han estat separades en néixer i viuen cadascuna a Londres i a Califòrnia. En coincidir en un campament, decideixen canviar les seves vides i intercanviar els seus papers per conèixer als seus respectius pares. Pots veure-la a Disney Plus.

Mr. Magorium i la seva botiga màgica

La botiga màgica de joguines de Mr. Magorium està a punt de patir diversos canvis. Mr Magorium, el seu propietari després de més de 200 anys, decideix traspassar la botiga al seu jove gerent Molly. A partir de llavors, la botiga es descontrolarà i Molly haurà de fer-se amb les regnes. Pots veure-la a Movistar Plus i a Filmin.