Després de la seva victòria conjunta a Masterchef Celebrity, Juanma Castaño i Miki Nadal tenen un nou projecte culinari i televisiu junts. El periodista esportiu i l’humorista han fitxat per Movistar+ per presentar Cinco tenedores, un nou format d’entreteniment de la plataforma de pagament. Tal com ha revelat la cadena en una nota de premsa, el nou xou comptarà amb «competició, coneguts convidats i molt de sentit de l’humor». Produït per Shine Iberia (Masterchef), la parella formarà equip amb un famós i il·lustre xef. Junts competiran per veure qui fa el millor plat i «conversaran, riuran, discutiran i descobriran les seves facetes més desconegudes».