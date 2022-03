‘Aquí no hay quien viva’ s’ha convertit amb el pas dels anys en una sèrie de culte que està conquerint noves generacions i que continua molt present en l’imaginari col·lectiu dels que la van veure en el seu moment. Ara, un usuari de Twitter anomenat Jaykald ha creat un joc de cartes de la mítica comèdia d’Antena 3.

Amb unes il·lustracions pròpies dels personatges de la sèrie, aquest fan ha creat tota una baralla de cartes on podem veure no només alguns dels personatges més populars de la sèrie, sinó també alguns dels seus elements més destacats com el pati o la vaporeta.

Aquest treball, que va començar l’any passat amb unes il·lustracions que es van tornar virals i van arribar a milers de persones, podria estar a punt de veure la llum com a joc de taula. El seu creador mira de buscar la manera de comercialitzar el joc i ha mirat de posar-se en contacte amb Antena 3 per poder arribar a un acord amb els drets de la sèrie.

Hilo de todas mis ilustraciones de ANHQV 🥰

De fet, Alberto Caballero, un dels creadors d’‘Aquí no hay quien viva’, s’ha mostrat partidari d’aquest joc, compartint el post a les seves xarxes socials per mirar de facilitar-ne la publicació. «Farem una miqueta de força entre tots, que la feina ho mereix», escrivia en el seu perfil de Twitter.

De moment, el projecte segueix a l’espera d’algun tipus de reacció per part de la cadena per poder comercialitzar-se. «Fins i tot el creador de la sèrie vol que tiri endavant. Estic segur que si el trec pel meu compte tarden 0,4 segons a reclamar drets. Jo em tiro per la finestra, ‘chao’», manifestava l’artista en el seu compte de Twitter després de la reacció de Caballero.