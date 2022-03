HBO Max, la plataforma televisiva de WarnerMedia, rodarà una sèrie que continuarà la trama de la pel·lícula The Batman i que estarà protagonitzada per Colin Farrell en el paper de The Penguin, un dels malvats del film. La companyia ha fet oficial el projecte, impulsat per la bona rebuda de l’última entrega de The Batman, protagonitzada per Robert Pattinson i que ha recaptat gairebé 300 milions de dòlars en la seva primera setmana als cinemes d’arreu del món. Només als Estats Units, el film va superar les expectatives en recaptar 134 milions de dòlars en un cap de setmana, convertint-se en la segona pel·lícula més taquillera des de l’inici de la pandèmia, després de Spider-Man: No way home.

Matt Reeves, director de The Batman, serà productor executiu de la sèrie, que portarà per títol The Penguin, i que recrearà la vida del personatge després del final de la pel·lícula. La ficció, sobre la qual pròximament s’en donaran a conèixer més detalls, podria arribar a la plataforma a principis de l’any vinent. HBO Max estava preparant una altra sèrie sobre la corrupció de la ciutat de Gotham i que anava a servir com a preqüela de la cinta, però fonts consultades pel diari Deadline afirmen que la idea s’ha descartat.