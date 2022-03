El periodista Ion Aramendi s’incorpora al planter de presentadors de Mediaset España i el seu primer projecte serà posar-se al capdavant de Supervivientes: Conexión Honduras a Telecinco, el debat en què s’analitza l’aventura que properament un grup de concursants famosos abordarà a la nova edició del reality de supervivència. D’aquesta manera, es completa el grup de presentadors Supervivientes aquest 2022, amb Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez i Carlos Sobera, segons informa el grup. Per al comunicador basc suposa el retorn a Mediaset España, on va debutar com un dels reporters més emblemàtics dels set primers anys del programa Sálvame.