RAC1 ha tornat a superar Catalunya Ràdio i s’apropa al milió d’oients, segons el primer Estudi General de Mitjans (EGM) del 2022. En xifres globals, l’emissora de Godó aconsegueix la seva segona millor xifra amb 967.000 seguidors, només 4.000 per sota de la primera onada de 2018. Per sota, Catalunya Ràdio es queda amb 644.000 oients diaris, 80.000 més que en l’anterior onada. El programa més escoltat és El Món a RAC1, presentat per Jordi Basté, amb 756.000 oients. Suposa la segona millor dada històrica, per davant dels 743.000 aconseguits fa un any, i marcant distància amb El Matí de Catalunya Ràdio de Laura Rosel, que es queda amb 466.000 oients.