RTVE renova des d’avui la franja nocturna de La 1 amb Enred@d@s, un format que reuneix els vídeos més increïbles d’entre els milions que cada dia apareixen a les xarxes socials i que s’emetrà cada nit, a les 22.10 h, de dilluns a divendres. Produït per RTVE en col·laboració amb 100 Balas (The Mediapro Studio), el nou format serà conduit per la periodista i presentadora María Gómez i l’humorista i actriu Sara Escudero, que compartiran cada dia la seva particular selecció d’imatge amb els espectadors.

Amb l’objectiu principal d’entretenir a l’audiència, aquest infoshow, d’uns 30 minuts de duració, «albergarà informació, divulgació i entreteniment amb un contingut variat i heterogeni. Una finestra al món audiovisual i digital, dirigit a tots els públics, on la María i la Sara convidaran a l’espectador a abocar-se per descobrir, des del seu punt de vista sempre genuí, quins són els continguts més espectaculars, curiosos, sorprenents i divertits», segons un comunicat de RTVE. El programa mostrarà cada dia com d’enredades poden arribar a estar les seves presentadores a l’univers gairebé infinit d’imatges que internet posa a la nostra disposició. Tot per fer arribar aquest millors moments a la pantalla de la televisió, acompanyats sempre de la lectura i els comentaris que la María i la Sara faran des del plató.